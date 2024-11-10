5 топовых блюд, которые готовили для школьников в советское время

Наши родители и дедушки с бабушками наверняка хорошо помнят эти блюда из школьных столовых.
Рассказываем, ссылаясь на материал редакции FoodOboz, какие блюда были топовыми в школьных столовых во времена СССР.
Что готовили для школьников в Советском Союзе: 5 топовых блюд
- Какао с пенкой. Это простой напиток из какао-порошка, молока и воды, который готовился в столовых детских садов и школ практически каждый день. Но из-за своего водянистого вкуса такой "шоколад" не очень смаковал школьникам.
- Молочный суп с неожиданными компонентами. Наверное, каждый помнит это блюдо из вермишели и молока с добавлением сахара. Однако были случаи, когда в кашу добавляли овощи. Хотя такая смесь и имела экзотический вкус и аромат, но была совсем невкусной. Поэтому дети отказывались от такого угощения.
- Воздушный омлет. Такое блюдо гоовилось из взбитых яиц с добавлением молока. В отличие от обычной яичницы, омлет был высоким и пышным. Дети любили его, хотя он насыщал не надолго.
- Котлеты с хлебом. В связи с дефицитом мяса повара пытались искать альтернативные ингредиенты. Поэтому в котлетах обычно было больше хлеба и картофеля, чем мяса. Такую котлету довольно часто подавали на кусочке хлеба.
- Манная каша была незаменимым блюдом в детсадах и школах, потому что готовилась быстро, а крупа стоила копейки. Однако текстура ее была неравномерной, в каше постоянно попадались комочки, из-за чего многие дети отказывались от такой вкусности.
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