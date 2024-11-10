"Рома" с Довбиком проиграла "Болонье" в результативном матче Серии А (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика уступила "Болонье" в домашнем матче 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:3 .

На 25-й минуте гостей вывел вперед Сантьяго Кастро. На 63-й минуте "волки" отыгрались – отличился Стефан Эль-Шаарави.

Через три минуты "Болонья" снова повела в счете – точный удар нанес Риккардо Орсолини. На 77-й минуте еще один мяч в ворота римского клуба отправил Эспер Карлссон.

На 82-й минуте Эль-Шаарави оформил дубль и сократил отставание хозяев поля до минимума, но спастись от поражения подопечные Ивана Юрича уже не сумели.

Отметим, что Довбик провел на поле весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.

Обзор матча "Рома" – "Болонья"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рома" проиграла четыре из пяти своих последних матчей в чемпионате Италии. Команда Довбика с 13 очками занимает лишь 12-е место в Серии А. "Болонья" (18 баллов) поднялась на восьмую позицию.

В следующем туре Серии А, который состоится после международной паузы, "Рома" 24 ноября на выезде сыграет против "Наполи", а "Болонья" в тот же день в гостях сразится с "Лацио".

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