Мультимиллионеры избегают восьми цветов в одежде: вот каких и почему

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему миллионеры обычно одеваются достаточно просто? Они придерживаются статусных основных вещей и цветов, которые кричат об элегантности и богатстве.

Есть одна интересная причина, почему такие миллионеры, как Марк Цукерберг или Джефф Безос придерживаются простого гардероба. Научно это объяснимо тем, что одинаковая серая футболка или черная водолазка помогают избежать усталости от принятия решений. Этот феномен состоит в том, что с течением дня становится все труднее и труднее делать выбор, что приводит к истощению ограниченного запаса энергии.

Однако есть восемь цветов, которые никогда не носят богатые мужчины. Какие они? И почему их следует опасаться, если вы хотите выглядеть элегантно?

Флуоресцентные и неоновые оттенки

Вы редко можете увидеть миллионера в таких цветах. Такие привлекательные и смелые оттенки больше ассоциируются с эксцентричным видом, чем изысканной элегантностью и сдержанностью. Именно последнее предпочитают богатые люди. Неоны могут отвлекать внимание, а это плохо для тех, кто хочет сконцентрироваться на себе.

Разноцветные узоры и принты

Монохромность – это один из способов выглядеть более собранно, а вот разноцветные узоры и смелые принты богатым просто не подходят. Они могут восприниматься как липкие и чрезмерно показные, а это совсем не отвечает утонченному имиджу миллионеров.

Пастельные тона

Здесь речь идет о таких "детских" цветах как мятно-зеленый или нежно-розовый. Хотя они и могут быть модными, но выглядят довольно причудливо. Как правило, богачи предпочитают насыщенные цвета, которые передают ощущение роскоши. К примеру, темно-синяя рубашка или изумрудно-зеленый спортивный костюм (если они занимаются спортом).

Чрезмерно синтетические материалы

Ткань также играет не последнюю роль в том, чтобы выглядеть богато. Некоторые оттенки могут имитировать некачественные материалы и иметь искусственный вид. Например, слишком блестящие металлические ткани. Категорически избегайте ярких тонов, таких как серебро или золото. Однако, вы можете использовать их в качестве аксессуаров, например, на пряжке пояса, чтобы подчеркнуть простую одежду.

Мутные, выцветшие, тусклые цвета

Если взглянуть на гардероб состоятельных людей, можно заметить, что они пытаются избегать цветов, которые кажутся тусклыми или мутными (размытый серый, грязно-коричневый. Вы также редко увидите их в рваных или выцветших джинсах. Запомните, чем темнее цвет джинса, тем изощреннее у них вид.

Слишком много черного

Хотя черный цвет ассоциируется с элегантностью и роскошью, его нужно уметь правильно носить. Как правило, миллионеры включают разнообразные текстуры и цвета в свои наряды. Лучше добавлять более нейтральные оттенки, например изумрудно-зеленые, грязно-белые, темно-синие и т.д. Эти цвета можно сочетать с черными костюмами.

Цвета, не сочетающиеся с волосами или тоном кожи

Есть оттенки, которые могут подчеркнуть тон кожи, глаз или волос, а есть такие, которые в этом совсем не помогают. Следует избегать ношения последних. Если вы будете продолжать носить неподходящие тоны, тогда они будут делать общий образ скучным.

Немодные оттенки

Конечно, миллионеры любят нейтральные оттенки, но это совсем не значит, что они не могут следить за модой. К классике всегда можно добавить модный цвет, чтобы не только выглядеть стильно, но и соответствовать трендам. Но здесь главное не переусердствовать.

Читайте также: