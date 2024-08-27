Мультимільйонери уникають вісьмох кольорів в одязі: ось яких і чому

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому мільйонери зазвичай одягаються досить просто? Вони дотримуються статусних основних речей та кольорів, які "кричать" про елегантність та багатство.

Існує одна цікава причина, чому такі мільйонери, як Марк Цукерберг чи Джефф Безос дотримуються простого гардеробу. Науково це можна пояснити тим, що однакова сіра футболка або чорна водолазка допомагають уникнути втоми від прийняття рішень. Цей феномен полягає в тому, що з плином дня стає все важче і важче робити вибір, це призводить до виснаження обмеженого запасу енергії.

Однак, є вісім кольорів, які ніколи не носять багаті чоловіки. Які вони? І чому їх варто остерігатися, якщо ви хочете мати елегантний вигляд?

Флуоресцентні та неонові відтінки

Ви рідко можете побачити мільйонера в таких кольорах. Такі привабливі та сміливі відтінки більше асоціюються з ексцентричним виглядом, а не вишуканою елегантністю та стриманістю. Саме останнім віддають перевагу багаті люди. Неони можуть відволікати увагу, а це погано для тих, хто хоче сконцентруватися на собі.

Різнокольорові візерунки та принти

Монохромність — це один зі способів мати більш зібраний вигляд, а ось різнокольорові візерунки та сміливі принти багатим просто не підходять. Вони можуть сприйматися як липкі та надмірно показні, а це зовсім не відповідає витонченому іміджу мільйонерів.

Пастельні тони

Тут мова йде про такі "дитячі" кольори як м'ятно-зелений чи ніжно-рожевий. Хоча вони й можуть бути модними, але мають досить химерний вигляд. Як правило багатії віддають перевагу насиченим кольорам, які передають відчуття розкоші. Наприклад, темно-синя сорочка або смарагдово-зелений спортивний костюм (якщо вони займаються спортом).

Надмірно синтетичні матеріали

Тканина також відіграє не останню роль у тому, щоб мати багатий вигляд. Деякі відтінки можуть імітувати неякісні матеріали та мати штучний вигляд. Наприклад, надто блискучі металеві тканини. Категорично уникайте яскравих тонів, як от срібло чи золото. Однак, ви можете використовувати їх як аксесуари, наприклад, на пряжці поясу, щоб підкреслити простий одяг.

Каламутні, вицвілі, тьмяні кольори

Якщо поглянути на гардероб заможніх людей, можна помітити, що вони намагаються уникати тих кольорів, які здаються тьмяними чи каламутними (розмитий сірий, брудно-коричневий. Ви також рідко побачите їх у рваних або вицвілих джинсах. Запам'ятайте, чим темніший колір джинсу, тим витонченіший у них вигляд.

Надто багато чорного

Хоча чорний колір асоціюється з елегантністю та розкішшю, його потрібно вміти правильно носити. Як правило, мільйонери включають різноманітні текстури і кольори до свого вбрання. Краще додавати більш нейтральні відтінки, наприклад, смарагдово-зелені, брудно-білі, темно-сині тощо. Ці кольори можна комбінувати з чорними костюмами.

Кольори, які не поєднуються з волоссям чи тоном шкіри

Є відтінки, які можуть підкреслити тон шкіри, очей чи волосся, а є такі, які в цьому зовсім не допомагають. Варто уникати носіння останніх. Якщо ви будете продовжувати носити тони, які вам не підходять, тоді вони робитимуть загальний образ нудним.

Немодні відтінки

Звичайно, мільйонери полюбляють нейтральні відтінки, але це зовсім не означає, що вони не можуть слідкувати за модою. До класики завжди можна додати модний колір, щоб не лише мати стильний вигляд, але й відповідати трендам. Але тут головне не перестаратися.

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