Для рыбных консервов существуют государственные стандарты / © Pixabay

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Мы уже давно не представляем нашу жизнь без консервов. В любой праздник, как, впрочем, и в будни, мы ставим на стол блюда, в состав которых входят консервы: мясные, рыбные или овощные. Однако в последнее время на полках магазинов увеличилось количество фальсифицированной продукции.

Какие консервы нежелательно покупать

Рыбные консервы занимают первое место среди фальсифицированной продукции. Шпроты, сардины и тунец привлекают мошенников из-за высокой потребительской популярности и значительной стоимости качественного сырья. Типичные нарушения включают замену дорогой рыбы дешевой (сардины вместо тунца), использование мелкой рыбы сомнительного качества вместо качественных шпротов.

Для рыбных консервов есть государственные стандарты. Согласно ГОСТу, в составе должны быть собственно сама рыба, а также вода, растительное масло и соль. Определить подделку можно по волокнам. У рыбы лососевой есть волокна, которые собраны в большие пучки, а у других рыб они не сильно выражены. Масло, в котором рыба законсервирована, тоже может рассказать о качествах: масло должно быть сверху прозрачным, без примесей, с легким помутнением.

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Мясные консервы, особенно тушенка, также активно подделываются благодаря высокому спросу среди военных, туристов и обычных потребителей. Основные нарушения связаны с уменьшением мясного содержания и увеличением части жировых тканей, субпродуктов (кожи, хрящей, сухожилий), соевых добавок или зерновых культур.

В мясные консервы производители могут добавлять много жира и заливки. Отдавайте предпочтение мясным консервам в стеклянной банке, поскольку в ней сразу видны пропорции мяса и жира.

Грибные консервы, в том числе маринованные грибы, попадают в зону риска из-за сложности контроля происхождения и качества грибного сырья. Опасность представляет использование грибов, собранных в районах с высоким содержанием тяжелых металлов, или грибов, не прошедших необходимую обработку.

Ранее мы писали, какие рыбные консервы лучше никогда не покупать. Больше об этом читайте в новости.

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