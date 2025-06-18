Для рибних консервів існують державні стандарти / © Pixabay

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Ми вже давно не уявляємо наше життя без консервів. На будь-яке свято, як, втім, і в будні, ми виставляємо на стіл страви, до складу яких входять консерви: м’ясні, рибні або овочеві. Однак останнім часом на полицях магазинів збільшилася кількість фальсифікованої продукції.

Які консерви небажано купувати

Рибні консерви займають перше місце серед фальсифікованої продукції. Шпроти, сардини та тунець приваблюють шахраїв через високу споживчу популярність і значну вартість якісної сировини. Типові порушення включають заміну дорогої риби дешевою (сардини замість тунця), використання дрібної риби сумнівної якості замість якісних шпротів.

Для рибних консервів існують державні стандарти. Згідно ДСТУ, у складі повинні бути власне сама риба, а також вода, рослинна олія і сіль. Визначити підробку можна по волокнах. У риби лососевої є волокна, які зібрані у великі пучки, а в інших риб вони не сильно виражені. Масло, в якому риба законсервована, теж може розповісти про якості: масло має бути зверху прозорим, без домішок, з легким помутнінням.

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М’ясні консерви, особливо тушкованка, також активно підробляються завдяки високому попиту серед військових, туристів і звичайних споживачів. Основні порушення пов’язані зі зменшенням м’ясного вмісту та збільшенням частки жирових тканин, субпродуктів (шкіри, хрящів, сухожиль), соєвих добавок або зернових культур.

У м’ясні консерви виробники можуть додавати багато жиру і заливки. Віддавайте перевагу м’ясним консервам у скляній банці, оскільки в ній одразу видно пропорції м’яса і жиру. А ось перевірити вміст жестяної банки можна, якщо її потрусити: якщо м’ясо всередині сильно бовтається — заливки там забагато.

Грибні консерви, зокрема мариновані гриби, потрапляють у зону ризику через складність контролю походження та якості грибної сировини. Небезпеку становить використання грибів, зібраних в районах з високим вмістом важких металів, або грибів, що не пройшли необхідну обробку.

Раніше ми писали, які рибні консерви краще ніколи не купувати. Більше про це читайте у новині.

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