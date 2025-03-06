Неблагоприятные даты в марте: астрологиня назвала дни с энергией неудач

В частности, в такие дни эксперт советует не начинать важных дел, потому что вас может постичь неудача.

Астрологи и эксперты по фэн-шуй утверждают, что ежемесячно есть дни с негативной энергией. Для каждого каждого из нас эти дни разные, потому что рассчитываются по году рождения.

О персональных неблагоприятных днях в марте рассказала астролог и эксперт по фэн-шуй Юлия Кузьменчук.

"В такие даты, энергия дня сталкивается с энергией вашего года рождения, в китайской астрологии они называются "Дни личного разрушителя", — подчеркивает эксперт.

Неблагоприятные даты для родившихся в год:

крысы — 14, 26 марта

— 14, 26 марта быка – 15, 27 марта

– 15, 27 марта тигра — 16, 28 марта

— 16, 28 марта кролика – 17, 29 марта

– 17, 29 марта дракона – 6, 18, 30 марта

– 6, 18, 30 марта змеи – 7, 19, 31 марта

– 7, 19, 31 марта коня — 8, 20 марта

— 8, 20 марта овцы — 9, 21 марта

— 9, 21 марта обезьяны – 10, 22 марта

– 10, 22 марта петуха — 11, 23 марта

— 11, 23 марта собаки — 12, 24 марта

— 12, 24 марта свиньи — 13, 25 марта

Эксперт советует в следующие дни:

не начинать путешествие (может быть задержка, потеря багажа или документов);

не начинать никаких важных дел (открытие фирмы, ремонт, строительство, переезд, свадьба);

быть внимательными в словах, поступках, тренировках (от травм), на дороге (от аварий);

не давать взаймы, не берите кредит/долг;

не выясняйте отношения с противоположным полом (возможны ссоры, недоразумения и разногласия);

не подходят для посещения врача и медицинских процедур (сделки, прививки), особенно если врач противоположного пола с вами.

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