Неблагоприятные даты в марте: астрологиня назвала дни с энергией неудач

В частности, в такие дни эксперт советует не начинать важных дел, потому что вас может постичь неудача.
Астрологи и эксперты по фэн-шуй утверждают, что ежемесячно есть дни с негативной энергией. Для каждого каждого из нас эти дни разные, потому что рассчитываются по году рождения.
О персональных неблагоприятных днях в марте рассказала астролог и эксперт по фэн-шуй Юлия Кузьменчук.
"В такие даты, энергия дня сталкивается с энергией вашего года рождения, в китайской астрологии они называются "Дни личного разрушителя", — подчеркивает эксперт.
Неблагоприятные даты для родившихся в год:
- крысы — 14, 26 марта
- быка – 15, 27 марта
- тигра — 16, 28 марта
- кролика – 17, 29 марта
- дракона – 6, 18, 30 марта
- змеи – 7, 19, 31 марта
- коня — 8, 20 марта
- овцы — 9, 21 марта
- обезьяны – 10, 22 марта
- петуха — 11, 23 марта
- собаки — 12, 24 марта
- свиньи — 13, 25 марта
Эксперт советует в следующие дни:
- не начинать путешествие (может быть задержка, потеря багажа или документов);
- не начинать никаких важных дел (открытие фирмы, ремонт, строительство, переезд, свадьба);
- быть внимательными в словах, поступках, тренировках (от травм), на дороге (от аварий);
- не давать взаймы, не берите кредит/долг;
- не выясняйте отношения с противоположным полом (возможны ссоры, недоразумения и разногласия);
- не подходят для посещения врача и медицинских процедур (сделки, прививки), особенно если врач противоположного пола с вами.
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