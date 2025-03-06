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Неблагоприятные даты в марте: астрологиня назвала дни с энергией неудач

Неблагоприятные даты в марте: астрологиня назвала дни с энергией неудач

Календарь неблагоприятных дней. / Фото: pixabay.com

В частности, в такие дни эксперт советует не начинать важных дел, потому что вас может постичь неудача.

Астрологи и эксперты по фэн-шуй утверждают, что ежемесячно есть дни с негативной энергией. Для каждого каждого из нас эти дни разные, потому что рассчитываются по году рождения.

О персональных неблагоприятных днях в марте рассказала астролог и эксперт по фэн-шуй Юлия Кузьменчук.

"В такие даты, энергия дня сталкивается с энергией вашего года рождения, в китайской астрологии они называются "Дни личного разрушителя", — подчеркивает эксперт.

Неблагоприятные даты для родившихся в год:

  • крысы — 14, 26 марта
  • быка – 15, 27 марта
  • тигра — 16, 28 марта
  • кролика – 17, 29 марта
  • дракона – 6, 18, 30 марта
  • змеи – 7, 19, 31 марта
  • коня — 8, 20 марта
  • овцы — 9, 21 марта
  • обезьяны – 10, 22 марта
  • петуха — 11, 23 марта
  • собаки — 12, 24 марта
  • свиньи — 13, 25 марта

Эксперт советует в следующие дни:

  • не начинать путешествие (может быть задержка, потеря багажа или документов);
  • не начинать никаких важных дел (открытие фирмы, ремонт, строительство, переезд, свадьба);
  • быть внимательными в словах, поступках, тренировках (от травм), на дороге (от аварий);
  • не давать взаймы, не берите кредит/долг;
  • не выясняйте отношения с противоположным полом (возможны ссоры, недоразумения и разногласия);
  • не подходят для посещения врача и медицинских процедур (сделки, прививки), особенно если врач противоположного пола с вами.

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