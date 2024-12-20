Объемное каре: три варианта стильной стрижки для обладательниц тонких волос

Не все женщины могут похвастаться густыми и объемными локонами, каждая пятая представительница прекрасного пола сталкивается с проблемой тонких волос, однако это легко решить.

Рассказываем, какие три варианта стрижки каре идеально подходят для тонких волос, делают их живыми и объемными.

Волнистое объемное каре

Какие трендовые варианты каре для тонких волос / Фото: pixabay.com

Если у вас от природы волнистые волосы, тогда ничего придумывать не нужно. Достаточно выбрать простое каре, которое благодаря технике стрижки придаст вашим локонам экстраординарный объем. А если у вас прямые волосы, тогда можно сделать волны с помощью средств для стайлинга, больших бигуди или выпрямителя.

Объемное каре в повседневном стиле

Какие трендовые варианты каре для тонких волос / Фото: pixabay.com

Стиль кежуал на сегодняшний день безумно популярен, к тому же, эта модная тенденция активно проявляет себя и в мире стрижек. Каре в этом стиле предполагает немного безумную прическу, которую можно получить с помощью филирования, градуировки или рваных прядей. Укладка объемного каре также должна быть натуральной и хаотичной. А для этого нужно только сбить локоны руками – и ваш непревзойденный образ готов.

Объемное градуированное каре

Какие трендовые варианты каре для тонких волос / Фото: pixabay.com

Градуирование – это универсальная техника стрижки волос, которая отлично решает проблему тонких поврежденных локонов. Благодаря этой технологии волосы становятся вдвое объемнее. А сочетание градуировки и каре – это идеальный тандем, позволяющий любой женщине выглядеть непревзойденно и одновременно стильно. Еще один плюс – градуированное каре не требует укладки. Просто после мытья головы высушите локоны феном – и ваш идеальный образ готов.

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