Об'ємне каре: три варіанти стильної стрижки для власниць тонкого волосся

Не всі жінки можуть похвалитися густими й об'ємними локонами. Кожна п'ята представниця прекрасної статі стикається з проблемою тонкого волосся, однак це легко вирішити.
Розповідаємо, які три варіанти стрижки каре ідеально підходять для тонкого волосся, роблять його живим та об’ємним.
Хвилясте об'ємне каре
Якщо у вас від природи хвилясте волосся, тоді нічого вигадувати не потрібно. Достатньо вибрати просте каре, яке завдяки техніці стрижки надасть вашим локонам екстраординарного об'єму. А якщо у вас пряме волосся, тоді можна зробити хвилі за допомогою засобів для стайлінгу, великих бігуді або випрямляча.
Об'ємне каре в повсякденному стилі
Стиль кежуал зараз шалено популярний, до того ж ця модна тенденція активно проявляє себе і у світі стрижок. Каре в цьому стилі передбачає трохи шалену зачіску, яку можна отримати за допомогою філірування, градуювання або рваних пасом. Укладання об'ємного каре також має бути натуральним і хаотичним. А для цього треба лише збити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.
Об'ємне градуйоване каре
Градуювання – це універсальна техніка стрижки волосся, яка чудовно вирішує проблему тонких пошкоджених локонів. Завдяки цій технології волосся стає удвічі об'ємнішим. А поєднання градуювання і каре – це ідеальний тандем, який дає змогу будь-якій жінці мати неперевершений і водночас стильний вигляд. Ще один плюс – градуйоване каре не потребує укладання. Просто після миття голови висушіть локони феном – і ваш досконалий образ готовий.
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