Об'ємне каре: три варіанти стильної стрижки для власниць тонкого волосся

Не всі жінки можуть похвалитися густими й об'ємними локонами. Кожна п'ята представниця прекрасної статі стикається з проблемою тонкого волосся, однак це легко вирішити.

Розповідаємо, які три варіанти стрижки каре ідеально підходять для тонкого волосся, роблять його живим та об’ємним.

Хвилясте об'ємне каре

Які трендові варіанти каре для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Якщо у вас від природи хвилясте волосся, тоді нічого вигадувати не потрібно. Достатньо вибрати просте каре, яке завдяки техніці стрижки надасть вашим локонам екстраординарного об'єму. А якщо у вас пряме волосся, тоді можна зробити хвилі за допомогою засобів для стайлінгу, великих бігуді або випрямляча.

Об'ємне каре в повсякденному стилі

Які трендові варіанти каре для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Стиль кежуал зараз шалено популярний, до того ж ця модна тенденція активно проявляє себе і у світі стрижок. Каре в цьому стилі передбачає трохи шалену зачіску, яку можна отримати за допомогою філірування, градуювання або рваних пасом. Укладання об'ємного каре також має бути натуральним і хаотичним. А для цього треба лише збити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Об'ємне градуйоване каре

Які трендові варіанти каре для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Градуювання – це універсальна техніка стрижки волосся, яка чудовно вирішує проблему тонких пошкоджених локонів. Завдяки цій технології волосся стає удвічі об'ємнішим. А поєднання градуювання і каре – це ідеальний тандем, який дає змогу будь-якій жінці мати неперевершений і водночас стильний вигляд. Ще один плюс – градуйоване каре не потребує укладання. Просто після миття голови висушіть локони феном – і ваш досконалий образ готовий.

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