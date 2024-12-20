Українські полонені в Росії отримають посилки та листи з дому

Українським військовополоненим і незаконно ув'язненим у РФ цивільним передали 1500 пакунків.

За сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста на території Білорусі відбувся обмін посилками й листами для військовополонених, які перебувають на території Росії та України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами”, – уточнив він у повідомленні.

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Окрім того, український омбудсмен передав присутній на зустрічі російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій списки військовополонених та обговорив питання їх верифікації. Російській стороні також було передано списки незаконно увʼязнених цивільних українців.

Під час цієї зустрічі відбулася репатріація тіл загиблих воїнів.

Також було обговорено шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та вирішення гуманітарних питань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Україна домовилися про обмін посилками для військовополонених до Нового року.

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