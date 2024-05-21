Они стали антитрендами в 2024 году: 5 устаревших летних платьев

Вот-вот начнется календарное лето, девушки и женщины одели летние платья радуют глаз разнообразием фасонов и цветов. Конечно, в платьях простого кроя легче переносить жару, но многие из тех моделей, которые в прошлые сезоны были в тренде, сегодня уже не актуальны.

Знатоки моды рассказывают, які сукні у 2024 році стали антитрендами, мають безнадійно застарілий вигляд.

Платья-футболки

Простые платья с короткими рукавами, больше напоминающие длинные футболки, сегодня не в тренде, хотя удобны для ношения. Вместо них предлагаются платья по фигуре из льна, они будут более эффектными.

Платье- футболка

Платье на запах

Любой длины, платья з запахом, несмотря на свою практичность и привлекательность на сегодняшний день потеряли свою актуальность. Вместо них, как считают стилисты, в новом сезоне будут лучше выглядеть фасоны с драпировкой или рюшами.

Платье — антитренды 2024

Многослойные платья

Летом много слоев в наряде – непрактично и немодно. Воздух плохо проникает через слои, тело не дышит. Кроме того такой вариант полнит или искажает фигуру.

Многослойные платья

Платье в горошек

Если выбирать платья с принтом, лучше отказаться от платья с горошком. На сегодняшний день это не актуально и выглядит старомодно. Выбор в пользу ретро-тенденций этим летом будет неудачным.

Платья в горошек

Вельветовые платья

Выбирая плотные платья, модели, которые бы держали форму, забудьте о платьях из вельвета. Обратите внимание на джинсовые сарафаны, советуют стилисты.

Вельветовые платья

Читайте также: