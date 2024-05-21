Они стали антитрендами в 2024 году: 5 устаревших летних платьев

Модели платьев, которые вышли из моды
Вот-вот начнется календарное лето, девушки и женщины одели летние платья радуют глаз разнообразием фасонов и цветов. Конечно, в платьях простого кроя легче переносить жару, но многие из тех моделей, которые в прошлые сезоны были в тренде, сегодня уже не актуальны.
Знатоки моды рассказывают, які сукні у 2024 році стали антитрендами, мають безнадійно застарілий вигляд.
Платья-футболки
Простые платья с короткими рукавами, больше напоминающие длинные футболки, сегодня не в тренде, хотя удобны для ношения. Вместо них предлагаются платья по фигуре из льна, они будут более эффектными.
Платье на запах
Любой длины, платья з запахом, несмотря на свою практичность и привлекательность на сегодняшний день потеряли свою актуальность. Вместо них, как считают стилисты, в новом сезоне будут лучше выглядеть фасоны с драпировкой или рюшами.
Многослойные платья
Летом много слоев в наряде – непрактично и немодно. Воздух плохо проникает через слои, тело не дышит. Кроме того такой вариант полнит или искажает фигуру.
Платье в горошек
Если выбирать платья с принтом, лучше отказаться от платья с горошком. На сегодняшний день это не актуально и выглядит старомодно. Выбор в пользу ретро-тенденций этим летом будет неудачным.
Вельветовые платья
Выбирая плотные платья, модели, которые бы держали форму, забудьте о платьях из вельвета. Обратите внимание на джинсовые сарафаны, советуют стилисты.
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