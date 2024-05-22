Вони стали антитрендами у 2024 році: 5 застарілих літніх суконь

Сукні, які вийшли з моди
Ось-ось почнеться календарне літо, дівчата та жінки одягнули літні плаття радують око різноманіттям фасонів та кольорів. Звичайно, в сукнях простого крою легше переносити жару, але деякі моделі плать, які в минулі сезони були в тренді, сьогодні вже не актуальні.
Знавці моди розповідають, які сукні в 2024 році стали антитрнедами та мають безнайдійно застарілий вигляд.
Сукні-футболки
Прості сукні з короткими рукавами, які більше нагадують довгі футболки, сьогодні не в тренді, хоча зручні для носіння. Замість них пропонуються сукні по фігурі з льону, вони будуть ефектнішими.
Плаття на запах
Будь-якої довжини, плаття, з запахом, попри свою практичність та привабливість на сьогодні втратили свою актуальність. Натомість як вважають стилісти, в новому сезоні матимуть кращий вигляд фасони з драпуванням або рюшами.
Багатошарові сукні
Влітку багато шарів у вбранні – це непрактично та немодно. Повітря погано проникає через шари, тіло не дихає. Крім того, такий варіант додає на вигляд ваги або спотворює фігуру.
Плаття в горошок
Якщо вибирати сукні з принтом, краще відмовитись від плаття з горошком. На сьогодні це не актуально і виглядає старомодно. Вибір на користь ретро-тенденцій цього літа буде невдалим.
Вельветові сукні
Вибираючи цупкі плаття, моделі, які б тримали форму, забудьте про сукні з вельвету. Зверніть увагу на джинсові сарафани, радять стилісти.
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