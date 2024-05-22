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Вони стали антитрендами у 2024 році: 5 застарілих літніх суконь

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Вони стали антитрендами у 2024 році: 5 застарілих літніх суконь

Сукні - антитренди 2024

Сукні, які вийшли з моди

Ось-ось почнеться календарне літо, дівчата та жінки одягнули літні плаття радують око різноманіттям фасонів та кольорів. Звичайно, в сукнях простого крою легше переносити жару, але деякі моделі плать, які в минулі сезони були в тренді, сьогодні вже не актуальні.

Знавці моди розповідають, які  сукні в 2024 році стали антитрнедами та мають безнайдійно застарілий вигляд. 

Сукні-футболки

Прості сукні з короткими рукавами, які більше нагадують довгі футболки, сьогодні не в тренді, хоча зручні для носіння. Замість них пропонуються сукні по фігурі з льону, вони будуть ефектнішими.

Сукня- футболка / ©
Сукня- футболка

Плаття на запах

Будь-якої довжини, плаття, з  запахом, попри свою практичність та привабливість на сьогодні втратили свою актуальність. Натомість як вважають стилісти, в новому сезоні матимуть кращий вигляд фасони з драпуванням або рюшами.

Плаття - антитренди 2024 / ©
Плаття - антитренди 2024

Багатошарові сукні

Влітку багато шарів у вбранні – це непрактично та немодно. Повітря погано проникає через шари, тіло не дихає. Крім того, такий варіант додає на вигляд ваги або спотворює фігуру.

Багатошарові сукні / ©
Багатошарові сукні

Плаття в горошок

Якщо вибирати сукні з принтом, краще відмовитись від плаття з горошком. На сьогодні це не актуально і виглядає старомодно. Вибір на користь ретро-тенденцій цього літа буде невдалим.

Сукні в горошок / ©
Сукні в горошок

Вельветові сукні

Вибираючи цупкі плаття, моделі, які б тримали форму, забудьте про сукні з вельвету. Зверніть увагу на джинсові сарафани, радять стилісти. 

Вельветові сукні / ©
Вельветові сукні

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