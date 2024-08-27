Почему изменяют мужчины: психологи назвали основные причины

К сожалению, от измены не застрахован никто. Даже самые верные семьянины вдруг попадаются на измене. "Почему мужчины изменяют?" — этот вопрос беспокоит наверняка всех женщин. Есть много причин, которые объясняют, почему так поступают мужчины. По мнению психологи Анастасии Михайленко мужчины изменяют когда отношения с женой, женщиной или девушкой теряют ценность. Вторая группа причин из-за которой изменяют мужчины — это когда они считают, что ходить налево абсолютно нормально.

Семейные психологи выделяют следующие основные причины измены мужчин

Разнообразные проблемы в отношениях, разногласия и конфликты из-за которых произошел адюльтер.

разногласия и конфликты из-за которых произошел адюльтер. Неразделенные чувства. Бывает такое, что мужчина больше любит женщину, чем она его или вообще она его не любит. Впоследствии мужчина чувствует себя не нужным. Рано или поздно такой мужчина пойдет повышать свою самооценку с другими.

Бывает такое, что мужчина больше любит женщину, чем она его или вообще она его не любит. Впоследствии мужчина чувствует себя не нужным. Рано или поздно такой мужчина пойдет повышать свою самооценку с другими. По словам психологов бывает так, что все вроде бы у пары хорошо, есть взаимопонимание, и вдруг мужчина заводит интрижку. И все из-за скуки, мужчине не хватает эмоций. К такому же типу причин можно отнести и авантюризм — некоторым мужчинам нужно разнообразие и всплеск адреналина.

мужчине не хватает эмоций. К такому же типу причин можно отнести и некоторым мужчинам нужно разнообразие и всплеск адреналина. Недостаточность внимания . Среди женщин, которым изменяют, много тех, кто слишком занят работой или воспитанием детей. Мужчина со временем начинает чувствовать себя ненужным и неинтересным.

. Среди женщин, которым изменяют, много тех, кто слишком занят работой или воспитанием детей. Мужчина со временем начинает чувствовать себя ненужным и неинтересным. Семейный пример. Среди патологических изменников много таких, у кого был в детстве пример аналогичного поведения. Если кто-то из родителей изменял или мама и папа часто ругались, не скрываясь унижали друг друга, то во взрослой жизни такому человеку часто бывает сложно построить здоровые отношения.

Среди патологических изменников много таких, у кого был в детстве пример аналогичного поведения. Если кто-то из родителей изменял или мама и папа часто ругались, не скрываясь унижали друг друга, то во взрослой жизни такому человеку часто бывает сложно построить здоровые отношения. Значительная часть мужчин, 21% опрошенных, признались в этом, что изменили, чтобы самоутвердиться, проверить себя.

проверить себя. Месть женщине. Пусть женщина даже не изменила ему, но пользуется вниманием других мужчин, не реагируя на то, что второй половине это неприятно.

женщине. Пусть женщина даже не изменила ему, но пользуется вниманием других мужчин, не реагируя на то, что второй половине это неприятно. Повод, чтобы развестись. Среди частых причин измен встречается измена для расставания или развода, – объясняют психологи. Человек не находит оснований прекратить отношения и намеренно решается на измену.

Среди частых причин измен встречается измена для расставания или развода, – объясняют психологи. Человек не находит оснований прекратить отношения и намеренно решается на измену. Многие мужчины могут загулять под «воздействием» алкоголя на каком-то праздновании, «корпоративе», в результате откровенного соблазна – и на утро «не виноват я, она сама».

на каком-то праздновании, «корпоративе», в результате откровенного соблазна – и на утро «не виноват я, она сама». К измене мужчины может подтолкнуть длительное отсутствие партнера (командировки, отношения на расстоянии), как говорится, чистая физиология.

Главное, что говорят психологи, понять, что измена — это следствие и это симптом того, что пора что-то менять в отношениях, в семье.

Читайте также: