Почему не стоит есть с ножа: правда и мифы

В детстве многие слышали оговорку: "Не ешь с ножа!". Но далеко не все знают, откуда взялся этот запрет. На первый взгляд, ответ очевиден – нож является острым и опасным предметом, поэтому пользоваться им как столовым прибором рискованно. Однако существуют и народные приметы, объясняющие, почему это действие считается плохим.

Об этом пишет "24 канал".

Почему нельзя есть с ножа – народные верования

У запрете на употребление пищи с ножа давние корни. Согласно поверьям, это может привести к негативным последствиям для человека, который нарушит традицию.

Человек станет злым и агрессивным. Один из самых популярных вариантов объяснения – тот, что человек, который ест с ножа, начинает проявлять злость, зависть и даже жестокость. Считается, что раньше с ножа ели только чужаки или нежелательные гости, которых опасались и не принимали в обществе.

Риск потерять рассудок. Еще одна примета утверждает, что такой обычай может сделать человека глупым, а женщину, которая ест с ножа, ждет несчастливый брак – ее муж якобы начнет злоупотреблять алкоголем. Хотя происхождение этого верования трудно проследить, оно было распространено среди наших предков.

Пробои в энергетике. Некоторые эзотерики верят, что частый контакт с острыми предметами, особенно в таком контексте, может "продырявить" ауру человека, ослабить его биополе и привести к потере жизненной энергии.

Гнев духов. В древних верованиях есть еще одно объяснение: облизывание ножа – это вызов потусторонним силам. Считается, что таким образом человек символически участвует в ритуале жертвоприношения, но сам остается живым, что может разгневать духов. Поэтому ножи следует использовать только по прямому назначению – для нарезки продуктов.

Рациональное объяснение

Кроме примет, есть и вполне логические причины, почему не стоит есть с ножа.

Риск порезаться – самое очевидное объяснение, особенно для детей.

Гигиена – нож контактирует с разными продуктами, что может стать источником бактерий.

Плохой тон – в современном этикете такое поведение считается неуместным за столом.

Следует ли верить в приметы – личный выбор каждого. Однако с практической точки зрения употребление пищи с ножа действительно может быть опасным и просто неприличным. Поэтому даже если вы не боитесь гнева духов или потери ауры, следовать этому старому совету все же стоит хотя бы ради безопасности и культуры питания.

К слову, ранее сообщалось о том, почему нельзя носить дырявые носки.