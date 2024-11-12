Почему со временем друзей становится все меньше: названы 3 причины

Психологи говорят, что после 30 лет у людей постепенно уменьшается круг друзей, и это нормальное явление, пугаться этого не стоит.

Рассказываем, почему с возрастом количество друзей уменьшается.

Почему с возрастом мы теряем друзей: стоит ли этого бояться

Изменяются потребности коммуникации. Обычно у молодых людей очень много друзей и знакомых, с которыми они проводят все свое свободное время. Для них общение – это один из способов познания мира, поэтому они пытаются знакомиться и общаться со многими людьми. С возрастом круг друзей значительно сужается, потому что возникает потребность в более глубоких эмоциональных связях и не хочется тратить время на тех людей, которые не могут обеспечить чувство тепла и близости.

Обычно у молодых людей очень много друзей и знакомых, с которыми они проводят все свое свободное время. Для них общение – это один из способов познания мира, поэтому они пытаются знакомиться и общаться со многими людьми. С возрастом круг друзей значительно сужается, потому что возникает потребность в более глубоких эмоциональных связях и не хочется тратить время на тех людей, которые не могут обеспечить чувство тепла и близости. Семья. Поначалу брак может расширять круг общения, люди сближаются с родственниками и друзьями супругов. Постепенно один из супругов берет на себя функцию друга, обеспечивая моральную поддержку, понимание и физическую помощь. Также на сужение круга общения влияет рождение детей. Ведь малыши отнимают кучу времени и внимания, поэтому дружеские связи постепенно исчезают.

Поначалу брак может расширять круг общения, люди сближаются с родственниками и друзьями супругов. Постепенно один из супругов берет на себя функцию друга, обеспечивая моральную поддержку, понимание и физическую помощь. Также на сужение круга общения влияет рождение детей. Ведь малыши отнимают кучу времени и внимания, поэтому дружеские связи постепенно исчезают. Жизненные обстоятельства. Дружба может закончиться тогда, когда кто-то переезжает, женится, болеет и т.д. Психологи определили, что 25% людей прекращают свои дружеские отношения из-за конфликтов или измен. Ряд жизненных обстоятельств и нехватка времени довольно часто нивелируют дружеские связи, возникает нежелание поддерживать общение с ранее близкими людьми.

Однако психологи рекомендуют не бояться терять друзей, ведь время испытывает дружбу на крепость и подлинность. Поэтому рядом с вами останутся только верные люди, которые всегда будут рядом, что бы ни произошло.

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