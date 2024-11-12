Чому з часом друзів стає все менше: названо 3 причини

Психологи говорять, що після 30 років у людей поступово зменшується коло друзів, і це нормальне явище, лякатися цього не варто.

Розповідаємо, чому з віком кількість друзів зменшується.

Чому з віком ми втрачаємо друзів: чи варто цього боятися

Змінюються потреби комунікації. Зазвичай молоді люди мають вкрай багато друзів та знайомих, з якими вони проводять увесь свій вільний час. Для них спілкування – це один зі способів пізнання світу, тому вони намагаються знайомитися та комунікувати з багатьма людьми. З віком коло друзів значно звужується, бо виникає потреба у більш глибоких емоційних зв’язках і не хочеться витрачати час тих людей, які не можуть забезпечити відчуття тепла та близькості.

Зазвичай молоді люди мають вкрай багато друзів та знайомих, з якими вони проводять увесь свій вільний час. Для них спілкування – це один зі способів пізнання світу, тому вони намагаються знайомитися та комунікувати з багатьма людьми. З віком коло друзів значно звужується, бо виникає потреба у більш глибоких емоційних зв’язках і не хочеться витрачати час тих людей, які не можуть забезпечити відчуття тепла та близькості. Родина. Спочатку шлюб може розширювати коло спілкування, люди зближуються з родичами та друзями подружжя. Поступово чоловік чи дружина бере на себе функцію друга, забезпечуючи моральну підтримку, розуміння та фізичну допомогу. Також на звуження кола спілкування впливає народження дітей. Адже малеча забирає купу часу та уваги, тому дружні зв’язки поступово зникають.

Спочатку шлюб може розширювати коло спілкування, люди зближуються з родичами та друзями подружжя. Поступово чоловік чи дружина бере на себе функцію друга, забезпечуючи моральну підтримку, розуміння та фізичну допомогу. Також на звуження кола спілкування впливає народження дітей. Адже малеча забирає купу часу та уваги, тому дружні зв’язки поступово зникають. Життєві обставини. Дружба може закінчитися тоді, коли хтось переїжджає, одружується, хворіє тощо. Психологи визначили, що 25% людей припиняють свої дружні стосунки через конфлікти чи зради. Низка життєвих обставин та брак часу досить часто нівелюють дружні зв’язки, виникає небажання підтримувати спілкування з раніше близькими людьми.

Однак психологи рекомендують не боятися втрачати друзів, адже час випробовує дружбу на міцність та справжність. Тому поруч з вами залишаться лише вірні люди, які завжди будуть поряд, що б не сталося.

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