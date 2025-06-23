Почему японские повара рекомендуют есть роллы без соевого соуса

Как правильно есть суши и роллы / © www.freepik.com/free-photo

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Мы привыкли считать, что соевый соус должен обязательно подаваться к роллам и суши. Однако для японских поваров эта привычка является настоящим нарушением вековых традиций. Они объясняют: чтобы по-настоящему понять суть японской кухни, соевый соус нужно оставить без внимания. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Почему японцы против употребления соевого соуса

Японская кухня славится своим изысканным минимализмом, здесь важна каждая деталь — вкус, аромат, текстура и послевкусие приготовленного блюда. А умение сохранить природные свойства продукта считается настоящим профессионализмом. И именно поэтому употребление большого количества соевого соуса — это большая ошибка, которая портит вкус роллов.

Японские повара создают роллы как гармоничную композицию. Каждый кусочек — это баланс между вкусом рыбы, риса, нори и другими составляющими. И когда блюдо заливается обильнвм количеством соуса, эта гармония вкусов бесследно исчезает. Особенно, если речь идет о дорогой и изысканной рыбе или других деликатесных ингредиентах. Ведь их вкус не нуждается в усилении, потому что он уже идеален.

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В Японии еда — это не просто удовлетворение ежедневной физиологической потребности, а подлинная философия. Главное правило японского кулинарного искусства — не испортить. Соус, специи и гарниры — лишь тонкие акценты, а не средство для того, чтобы скрыть настоящий вкус каждого продукта, входящего в состав любого блюда. Поэтому даже дорогую сырую рыбу здесь подают без всяких приправ, чтобы ее вкус можно было полностью ощутить.

Как правильно есть роллы: об этом мало кто знает

Не погружайте ролл в соус полностью — это считается дурным тоном.

Если очень хочется, обмакивайте слегка только рыбку.

Если роллы уже имеют в своем составе соус или другую заправку, уважайте выбор шефа и не заказывайте дополнительную порцию.

Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком, тогда вкус роллов раскроется полностью.

Три дополнительных факта, о которых вы могли не знать

В Японии соевый соус считается приправой, а не соусом в нашем понимании. Его добавляют микродозами — капля вместо ложки. Японские повара тренируются годами, чтобы научиться правильно готовить рис для суши. И именно его вкус, прежде всего, хотят донести до гостя. Во многих ресторанах Японии официанты могут сделать замечание, если вы будете заливать роллы соевым соусом.