Положите это в обувь, чтобы ваши ноги никогда не мерзли: полезные лайфхаки

Холодные ноги – это одна из основных причин зимних простуд, и для того, чтобы они не мерзли, в обувь нужно кое-что положить.
Если зимой не будут мерзнуть ноги, то простудных заболеваний можно не бояться. Рассказываем, что положить в свою обувь, чтобы ноги всегда были в тепле.
Что положить в зимнюю обувь, чтобы ноги всегда были теплыми
- Замените стельки. Приобретите стельки из меха или хлопка, они помогают сохранять тепло, ваши ноги не будут мерзнуть. Еще можно положить под обычную стельку несколько слоев газеты, это крайне простой и бюджетный метод, однако достаточно эффективный.
- Используйте теплоотражатели. Такой материал продается в строительных магазинах или хозяйственных отделениях супермаркетов. Из такого фольгированного материала можно самостоятельно вырезать стельку, взяв за образец любую другую из своей обуви. Также в ней надо сделать несколько отверстий диаметром не более 5 мм, чтобы ваши ноги не прели.
- Перцовый пластырь. Его можно приобрести в аптеке и наклеить прямо на носки. А сверху наденьте еще одну пару. Таким образом внутри носков будет удерживаться тепло, и ваши ноги не замерзнут даже в самый лютый мороз.
- Сухая горчица. Такой способ может показаться несколько странным, однако он также крайне эффективен. Насыпьте немного сухой горчицы в носки. Наденьте одну пару хлопчатобумажных носков без горчицы, а поверх - с горчицей.
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