Сделайте эту простую процедуру перед тем, как варить пшено — и крупа не будет горчить: секрет кулинаров

Все хорошо знают, что перед приготовлением пшенную крупу нужно тщательно промыть крутым кипятком до прозрачности воды. Он хорошо убирает горечь и смывает с пшена все лишнее. Однако есть еще одна важная процедура, о которой часто забывают.

Хотя промывание пшена кипятком – это действительно действенный совет, однако опытные кулинары хорошо знают, что убрать лишнюю горечь можно только предварительным обжариванием крупы на сухой сковороде.

Главное отличие пшена от других круп, которые могут без проблем храниться год или два, состоит в том, что оно очень быстро слеживается и начинает горчить. Убрать неприятную горчинку можно только предварительным обжариванием, особенно если крупа уже лежит довольно давно.

Понятно, что перед обжариванием нужно еще дополнительно убрать из пшена весь мусор. Поэтому промывать крупу все-таки очень важно. Но это вы можете делать и в прохладной воде.

Также, чтобы пшенная каша точно не горчила, кулинары советуют готовить ее не на воде, а на молоке. Тогда блюдо получается очень нежным.

Сначала варите пшено в воде до полуготовности. Затем жидкость слейте, а до крупа долейте молоко и варите уже до полной готовности, пока она не загустеет.

Если вам все же нравится каша на воде, тогда обязательно смените ее в середине варки. Не забывайте, что жидкости не должно быть слишком много, иначе ваша каша получится слишком редкой и вам придется исправлять неприятную ситуацию.

Чтобы приготовить рассыпчатую пшенную кашу, нужно соблюдать пропорции на 1 стакан крупы — 2 стакана воды.

Не торопитесь убирать крышку из кастрюли, когда каша уже готова. Выключите плиту, закутайте кастрюлю полотенцем и оставьте на полчаса. Каша настоится, ее структура и вкус значительно улучшатся. Если готовите в мультиварке, обязательно включите режим "Нагревание" на 30 минут.

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