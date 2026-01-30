Сколько чашек чая можно пить в день

Реклама

Сколько чашек чая можно пить в день

Согласно масштабному исследованию, результаты которого опубликовал медицинский журнал (Annals of Internal Medicin), безопасной и даже полезной нормой для взрослого человека считается употребление от 2 до 3 чашек чая в день. Ученые проанализировали данные почти 500 тысяч человек и выяснили, что у соблюдающих такое количество риск смертности от всех причин ниже на 9–13% по сравнению с теми, кто вообще не пьет чаю. Национальный институт здравоохранения (NIH) подтверждает, что 2 и более чашек черного чая в день связаны с меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Более высокие дозы — более 4–5 чашек — также не показали негативного влияния на продолжительность жизни, однако они существенно увеличивают нагрузку на организм из-за кофеина и вымывания минералов.

Кофеин в чае: что нужно учитывать

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует не превышать дозу в 400 мг кофеина в сутки. Это соответствует примерно 5 чашкам крепкого черного чая или 8 чашкам зеленого, однако диетологи советуют остановиться на 3 чашках во избежание дефицита железа.

Реклама

Важно помнить, что в одной чашке крепкого черного чая может содержаться до 90 миллиграмм кофеина. Хотя теоретическая смертельная доза кофеина для человека составляет около 10 граммов (что эквивалентно более 160 чашкам чая в день), серьезные проблемы со здоровьем начинаются гораздо раньше.

Количество кофеина в чае варьируется в зависимости от его вида. Белый чай и улун позволяют выпивать до шести чашек в день. Зеленый чай, несмотря на миф о его легкости, содержит до 50 миллиграмм кофеина на порцию, что ограничивает его потребление до восьми чашек в сутки.

Влияние чая на усвоение минералов и пищеварение

Важной особенностью чая является наличие таннинов — дубильных веществ, которые связывают железо и препятствуют его всасыванию из желудка. Именно поэтому диетологи рекомендуют пить чай не во время еды, а как минимум через 20 минут после нее. Систематическое нарушение этого правила может привести к дефициту железа, анемии, ломкости волос и постоянной вялости. Кроме того, напиток стимулирует мочеотделение, что ускоряет вымывание из организма кальция, магния и витаминов группы B.

Травяные чаи и опасные добавки

Травяные чаи нуждаются в индивидуальном подходе к употреблению, поскольку их влияние на организм зависит от конкретных свойств растений в составе. В отличие от традиционного чая, ромашковый настой почти не содержит кофеина, что позволяет употреблять его без строгих ограничений. Однако напитки на основе мяты следует пить умеренно, особенно людям со склонностью к гипотонии, поскольку они способны дополнительно снижать артериальное давление.

Реклама

Кроме того, научные исследования, опубликованные в журнале Food Chemistry, указывают на скрытые риски даже в проверенном собрании. В 90% образцов травяных чаев, в частности, предназначенных для детей и беременных, были обнаружены пирролизидиновые алкалоиды — растительные токсины, которые при регулярном потреблении могут оказывать негативное влияние на работу печени. Это еще раз подтверждает, что даже натуральные травяные напитки не следует считать абсолютно безвредными при бесконтрольном употреблении.

Рекомендации по потреблению чая

Специалисты советуют разнообразить рацион, чередуя разные виды чая. Это помогает снизить кумулятивную нагрузку кофеина на нервную систему. Безопасное количество чашек в день напрямую зависит от сорта чая и концентрации в нем активных веществ:

Белый чай и Улун содержат меньше кофеина. Их можно употреблять до 6 чашек в день (около 1,2 литра), что считается безопасным пределом для здорового человека.

Несмотря на репутацию «легкого» напитка, зеленый чай содержит до 50 мг кофеина на порцию. Исследования позволяют выпивать до 8 чашек в сутки, однако из-за высокой концентрации антиоксидантов и их влияния на усвоение минералов оптимальной нормой считаются 3-5 чашек.

Реклама

Черный чай – самый насыщенный кофеином (до 90 мг в крепкой заварке). Поэтому его потребление лучше ограничить до 3–4 чашек в день, чтобы не превысить суточную норму стимуляции.

Чрезмерное чаепитие (сверх установленных границ) может спровоцировать тревожность, бессонницу и тахикардию. Кроме того, важно учитывать влияние таннинов: они не только стимулируют выведение кальция и магния, но и активно блокируют усвоение железа. Исследования Калифорнийского университета подтверждают, что постоянное запивание чаем может привести к дефициту железа и анемии. Чтобы минимизировать этот риск, любой сорт чая следует употреблять в качестве отдельного перекуса или через 20–30 минут после трапезы.

Для определенных категорий людей существуют специфические нормы потребления чая.