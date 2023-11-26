Сколько цифр на рисунке: головоломка на внимательность и смекалку

Предлагаем тест-головоломку на внимательность. На первый взгляд, головоломка кажется легкой, а на самом деле сложной и даже коварной для не тренированных людей.

Если вам не удастся найти правильный ответ, не расстраивайтесь. Это ничего не говорит о вашем уровне интеллекта, только о том, что вы недостаточно внимательны. Но это свойство можно натренировать.

Сколько цифр изображено на рисунке

Нужно посмотреть и внимательно посчитать сколько цифр изображено. Задача найти все цифры кажется не сложной, правда?

Какой же правильный ответ – 3, 5, кто больше? Правильный ответ – 8 цифр.

Сразу можно увидеть цифры 6, 8, 2 и единицу. Если присмотреться повнимательнее, можно заметить цифру 9, а еще ниже — 4. Можно найти тройку, которая прячется в восьмерке. То есть всего 7 цифр?

Нет. есть еще цифра 7, однако найти ее не так легко, поскольку она перевернута.

Чтобы убедиться, посмотреть, где "спрятались" цифры, сверьте свои мысли с ответом на рисунке. На нем видно, сколько цифр спряталось.

Ответ на головоломку

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