РФ нанесла три удара по Торецку: в прокуратуре сообщили о последствиях

По городу русская армия ударила из авиации.
В воскресенье, 26 ноября около 11:40, армия РФ нанесла три удара по Торецку в Донецкой области. Во время попадания по многоквартирному жилому дому ранен 60-летний горожанин. Его с осколочным ранением доставили в больницу.
Об этом в комментарии NV сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
"Мужчина на момент атаки находился в квартире. Его с осколочным ранением доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — отметила представитель прокуратуры.
Во время обстрела враг повредил жилые дома, медицинское учреждение и магазин. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, именно в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Оккупационная армия РФ пытается окружить Авдеевку в Донецкой области. Также россияне пытались штурмовать возле Клещиевки и Андреевки, но успеха не имели.
Читайте также:
- "У нас один враг": боевая медикиня рассказала об иностранцах, воюющих за Украину и их мотивации
- Россияне стремятся снова оккупировать Купянск: в ВСУ рассказали детали наступления врага
- Что особенного в атаках русских дронов и почему тревоги длительны: объяснение Игната