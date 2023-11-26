РФ нанесла три удара по Торецку: в прокуратуре сообщили о последствиях

В воскресенье, 26 ноября около 11:40, армия РФ нанесла три удара по Торецку в Донецкой области. Во время попадания по многоквартирному жилому дому ранен 60-летний горожанин. Его с осколочным ранением доставили в больницу.

Об этом в комментарии NV сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Мужчина на момент атаки находился в квартире. Его с осколочным ранением доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — отметила представитель прокуратуры.

Во время обстрела враг повредил жилые дома, медицинское учреждение и магазин. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, именно в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Оккупационная армия РФ пытается окружить Авдеевку в Донецкой области. Также россияне пытались штурмовать возле Клещиевки и Андреевки, но успеха не имели.

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