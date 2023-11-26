В Челябинске после взрыва произошел зрелищный пожар на заводе: видео

Предприятие специализируется на выпуске дизельных двигателей и запасных частей танков.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, после мощного взрыва на тракторном заводе в российском городе Челябинске вспыхнул пожар. Над территорией предприятия вырос гигантский огненный "гриб".

Видео этого инцидента публикуют очевидцы в местных Telegram-каналах.

Официально сообщается о взрыве трансформатора. Челябинский тракторный завод известен не только своей сельскохозяйственной техникой. Это предприятие также специализируется на выпуске дизельных двигателей и запасных частей для танков, а также других видов гусеничной техники.

О пострадавших после взрыва и пожара не сообщается.

Местные жители жалуются на отсутствие водоснабжения и перебои с электроэнергией после инцидента.

В Челябинске после мощного взрыва произошел зрелищный пожар на заводе

Напомним, в России заявили об атаке беспилотников по разным областям в ночь на 26 ноября. Власти РФ сообщили об 11 уничтоженных дронах над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

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