Стрижка боб: трендовые варианты прически осени 2024 года

Стрижка боб никогда не утратит своей популярности. И этой осенью, как утверждают специалисты, боб является трендом.

Существует множество вариаций стрижки, укладки, окрашивания боба. Особое внимание среди знаменитостей сейчас привлекает вариант, известный как упругий боб. Он имеет одинаково роскошный вид как на выход, так и каждый день.

Многослойный боб с пробором набок

Для создания этой прически необходимо сделать многослойную стрижку, а для придания объема и укладки использовать бигуди.

Многослойный боб

Пышная стрижка мягкими прядями

Пушистые волосы, уложенные мягкими прядями, создают великолепный упругий боб, который подходит к любой форме лица.

Пушистый боб

Блондированный боб

Добавление светлых бликов к каштановым волосам создаст глубокий цвет и густую шевелюру. Модная пышная окраска вместе со стильной стрижкой придаст объем вашим волосам.

Блондированный боб

Многослойный боб со взъерошенной текстурой

Многослойный упругий боб имеет взъерошенную текстуру. Этот винтажный стиль имеет большое количество градуировки, укладка придаст дополнительный объем и взъерошенный вид.

Многослойный боб

Тупой боб с едва заметной волнистостью

Эта стильная прическа представляет собой уникальную версию французского боба. Прямой боб с волнами идеально подойдет женщинам, желающим сделать стрижку короче, простой в укладке и удобный в ношении. Стрижка имеет тупые края в сочетании с мягкой, тонкой текстурой.

Тупой боб

Круглый боб до подбородка с пышной челкой

Этот вариант боба лучше всего подойдет для лица в форме ромба или сердца. Стрижка боб, которая обрамляет подбородок, лучше подходит для узкой линии подбородка.

Круглый боб

Многослойный вьющийся боб

Если вы хотите подчеркнуть естественную, вьющуюся текстуру своих волос, идеально подойдет многослойный вьющийся боб, которая подчеркнет рисунок завитков.

Многослойный вьющийся боб

Длинный упругий боб с яркой окраской

Длинный упругий боб в яркой окраске

Короткий волнистый боб с челкой

Короткий волнистый боб с челкой

Перевернутый боб

Перевернутый боб

Суперкороткий боб

Короткий боб

Короткий боб с глубоким боковым пробором

Боб с глубоким боковым пробором

Светлый боб с длинной челкой

Светлый боб с длинной челкой

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