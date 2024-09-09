Стрижка боб: трендові варіанти зачіски осені 2024 року

Вибір осені 2024 року - стрижка боб
Стрижка боб ніколи не втратить своєї популярності. І цієї осені, як стверджують фахівці, боб є трендом.
Існує безліч варіацій стрижки, укладання, фарбування боба. Особливу увагу серед знаменитостей зараз привертає варіант, відомий як пружний боб. Він має однаково розкішний вигляд як на вихід, так і на щодень.
Багатошаровий боб з проділом набік
Для створення цієї зачіски необхідно зробити багатошарову стрижку, а для надання об'єму та укладання використовувати ... бігуді.
Пишна стрижка м'якими пасмами
Пухнасте волосся, покладене м'якими пасмами, створює чудовий пружний боб, який підходить до будь-якої форми обличчя.
Блондований боб
Додавання світлих відблисків до каштанового волосся створить глибокий колір і густу шевелюру .Модне пишне фарбування разом зі стильною стрижкою надасть обсягу вашому волоссю.
Багатошаровий боб зі скуйовдженою текстурою
Багатошаровий пружний боб має скуйовджену текстуру. Цей вінтажний стиль має велику кількість градуювання, укладання надасть додаткового об'єму та скуйовдженого вигляду.
Тупий боб із ледь помітною хвилястістю
Ця стильна зачіска є унікальною версією французького боба. Прямий боб з хвилями ідеально підійде жінкам, які бажають зробити стрижку коротше, проста в укладанні та зручна в носінні. Стрижка має тупі краї у поєднанні з м'якою, тонкою текстурою.
Круглий боб до підборіддя з пишним чубчиком
Цей варіант боба найкраще підійде для обличчя у формі ромба або серця, Стрижка боб, що обрамляє підборіддя, найкраще пасує для вузької лінії підборіддя.
Багатошаровий кучерявий боб
Якщо ви хочете підкреслити природну, кучеряву текстуру свого волосся, ідеально підійде багатошаровий кучерявий боб, яка підкреслить малюнок завитків.
Довгий пружний боб з яскравим фарбуванням
Короткий хвилястий боб з чубчиком
Перевернутий боб
Суперкороткий боб
Короткий боб з глибоким бічним проділом
Світлий боб з довгим чубчиком
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