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Стрижка боб: трендові варіанти зачіски осені 2024 року

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Стрижка боб: трендові варіанти зачіски осені 2024 року

Стрижка боб

Вибір осені 2024 року - стрижка боб

Стрижка боб ніколи не втратить своєї популярності. І цієї осені, як стверджують фахівці, боб є трендом. 

Існує безліч варіацій стрижки, укладання, фарбування боба. Особливу увагу серед знаменитостей зараз привертає варіант, відомий як пружний боб. Він має однаково розкішний вигляд як на вихід, так і на щодень.

Багатошаровий боб з проділом набік

Для створення цієї зачіски необхідно зробити багатошарову стрижку, а для надання об'єму та укладання використовувати ... бігуді.

Багатошаровий боб / ©
Багатошаровий боб

Пишна стрижка м'якими пасмами

Пухнасте волосся, покладене м'якими пасмами, створює чудовий пружний боб, який підходить до будь-якої форми обличчя. 

Пухнастий боб / ©
Пухнастий боб

Блондований боб

Додавання світлих відблисків до  каштанового волосся створить глибокий колір і густу шевелюру .Модне пишне фарбування разом зі стильною стрижкою надасть обсягу вашому волоссю.

Блондований боб / ©
Блондований боб

Багатошаровий боб зі скуйовдженою текстурою

Багатошаровий пружний боб має скуйовджену текстуру. Цей вінтажний стиль має велику кількість градуювання, укладання надасть додаткового об'єму та скуйовдженого вигляду.

Багатошаровий боб / ©
Багатошаровий боб

Тупий боб із ледь помітною хвилястістю 

Ця стильна зачіска є унікальною версією французького боба. Прямий боб з хвилями ідеально підійде жінкам, які бажають зробити стрижку коротше, проста в укладанні та зручна в носінні. Стрижка має тупі краї у поєднанні з м'якою, тонкою текстурою.

Тупий боб / ©
Тупий боб

Круглий боб до підборіддя з пишним чубчиком

Цей варіант боба найкраще підійде для обличчя у формі ромба або серця, Стрижка боб, що обрамляє підборіддя, найкраще пасує для вузької лінії підборіддя. 

Круглий боб / ©
Круглий боб

Багатошаровий кучерявий боб 

Якщо ви хочете підкреслити природну, кучеряву текстуру свого волосся, ідеально підійде багатошаровий кучерявий боб, яка підкреслить малюнок завитків.

Багатошаровий кучерявий боб / ©
Багатошаровий кучерявий боб

Довгий пружний боб з яскравим фарбуванням

Довгий пружний боб у яскравому фарбуванні / ©
Довгий пружний боб у яскравому фарбуванні

Короткий хвилястий боб з чубчиком

Короткий хвилястий боб з чубчиком / ©
Короткий хвилястий боб з чубчиком

Перевернутий боб

Перевернутий боб / ©
Перевернутий боб

Суперкороткий боб

Короткий боб / ©
Короткий боб

Короткий боб з глибоким бічним проділом

Боб з глибоким бічним проділом / ©
Боб з глибоким бічним проділом

Світлий боб з довгим чубчиком

Світлий боб з довгим чубчиком / ©
Світлий боб з довгим чубчиком

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