Стрижка боб: трендові варіанти зачіски осені 2024 року

Стрижка боб ніколи не втратить своєї популярності. І цієї осені, як стверджують фахівці, боб є трендом.

Існує безліч варіацій стрижки, укладання, фарбування боба. Особливу увагу серед знаменитостей зараз привертає варіант, відомий як пружний боб. Він має однаково розкішний вигляд як на вихід, так і на щодень.

Багатошаровий боб з проділом набік

Для створення цієї зачіски необхідно зробити багатошарову стрижку, а для надання об'єму та укладання використовувати ... бігуді.

Багатошаровий боб

Пишна стрижка м'якими пасмами

Пухнасте волосся, покладене м'якими пасмами, створює чудовий пружний боб, який підходить до будь-якої форми обличчя.

Пухнастий боб

Блондований боб

Додавання світлих відблисків до каштанового волосся створить глибокий колір і густу шевелюру .Модне пишне фарбування разом зі стильною стрижкою надасть обсягу вашому волоссю.

Блондований боб

Багатошаровий боб зі скуйовдженою текстурою

Багатошаровий пружний боб має скуйовджену текстуру. Цей вінтажний стиль має велику кількість градуювання, укладання надасть додаткового об'єму та скуйовдженого вигляду.

Багатошаровий боб

Тупий боб із ледь помітною хвилястістю

Ця стильна зачіска є унікальною версією французького боба. Прямий боб з хвилями ідеально підійде жінкам, які бажають зробити стрижку коротше, проста в укладанні та зручна в носінні. Стрижка має тупі краї у поєднанні з м'якою, тонкою текстурою.

Тупий боб

Круглий боб до підборіддя з пишним чубчиком

Цей варіант боба найкраще підійде для обличчя у формі ромба або серця, Стрижка боб, що обрамляє підборіддя, найкраще пасує для вузької лінії підборіддя.

Круглий боб

Багатошаровий кучерявий боб

Якщо ви хочете підкреслити природну, кучеряву текстуру свого волосся, ідеально підійде багатошаровий кучерявий боб, яка підкреслить малюнок завитків.

Багатошаровий кучерявий боб

Довгий пружний боб з яскравим фарбуванням

Довгий пружний боб у яскравому фарбуванні

Короткий хвилястий боб з чубчиком

Короткий хвилястий боб з чубчиком

Перевернутий боб

Перевернутий боб

Суперкороткий боб

Короткий боб

Короткий боб з глибоким бічним проділом

Боб з глибоким бічним проділом

Світлий боб з довгим чубчиком

Світлий боб з довгим чубчиком

Читайте також: