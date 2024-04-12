Такой прием поможет увеличить размер головок чеснока в несколько раз

На своей Instagram-странице "Семейный сад" авторы поделились отличным методом, который поможет увеличить головки чеснока в несколько раз. Такой прием предполагает насыщение почвы кислородом, поэтому не потребуется тратиться на покупку удобрений. Рассказываем, как с помощью секретного приёма увеличить головки чеснока, какими подручными средствами лучше подкормить его в мае.

Как увеличить размер головок чеснока в несколько раз

Авторы рекомендуют после того, как появятся ростки чеснока, взять вилы или острую палку, чтобы сделать в грунте отверстия. Надо от всходов отступить 10 сантиметров, пробить отверстия под углом 90 градусов, глубиной до 9 сантиметров. Таким образом, можно помочь чесноку получить больше кислорода.

Сразу после этой процедуры чеснок будет получать больше питания, что ускорит рост и развитие. Особенно такой метод полезен для тяжелых и глинистых почв. Чеснок "задыхается", если почва пропускает недостаточное количество воздуха, поэтому головки растут мелкими, как объясняется в сообщении.

Чем подкормить чеснок в мае: как это сделать правильно

Зола. Это многофункциональная подкормка, которой пользуются все опытные огородники. Чтобы сделать подкормку для чеснока, нужно 300 граммов пепла залить крутым кипятком, подождать, пока смесь остынет, развести 10 литрами воды и хорошо полить грядки. Можно внести золу под чеснок, но здесь следует не злоупотреблять, чтобы не навредить будущему урожаю. Поскольку не каждая почва любит такую подкормку. Если вы знаете, что у вас на огороде кислая земля, то можно посыпать чеснок золой из расчета 2 килограмма средства на квадратный метр.

Это многофункциональная подкормка, которой пользуются все опытные огородники. Чтобы сделать подкормку для чеснока, нужно 300 граммов пепла залить крутым кипятком, подождать, пока смесь остынет, развести 10 литрами воды и хорошо полить грядки. Можно внести золу под чеснок, но здесь следует не злоупотреблять, чтобы не навредить будущему урожаю. Поскольку не каждая почва любит такую подкормку. Если вы знаете, что у вас на огороде кислая земля, то можно посыпать чеснок золой из расчета 2 килограмма средства на квадратный метр. Нашатырный спирт. Еще одно действенное подручное средство, которое хорошо повлияет на будущий урожай чеснока. Для приготовления удобрения возьмите столовую ложку спирта и разведите в 10 литрах воды. Нашатырный спирт способен впитывать всю патогенную микрофлору, защищая чеснок от болезней и отпугивая вредителей. Следует знать, что такая подкормка будет эффективной при сухой погоде. Ни осадки, ни дополнительный полив не допускаются при использовании этого подручного средства.

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