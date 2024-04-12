Такой прием поможет увеличить размер головок чеснока в несколько раз

Чем подкормить чеснок в мае, чтобы собрать рекордный урожай: советы опытных огородников.
На своей Instagram-странице "Семейный сад" авторы поделились отличным методом, который поможет увеличить головки чеснока в несколько раз. Такой прием предполагает насыщение почвы кислородом, поэтому не потребуется тратиться на покупку удобрений. Рассказываем, как с помощью секретного приёма увеличить головки чеснока, какими подручными средствами лучше подкормить его в мае.
Как увеличить размер головок чеснока в несколько раз
Авторы рекомендуют после того, как появятся ростки чеснока, взять вилы или острую палку, чтобы сделать в грунте отверстия. Надо от всходов отступить 10 сантиметров, пробить отверстия под углом 90 градусов, глубиной до 9 сантиметров. Таким образом, можно помочь чесноку получить больше кислорода.
Сразу после этой процедуры чеснок будет получать больше питания, что ускорит рост и развитие. Особенно такой метод полезен для тяжелых и глинистых почв. Чеснок "задыхается", если почва пропускает недостаточное количество воздуха, поэтому головки растут мелкими, как объясняется в сообщении.
Чем подкормить чеснок в мае: как это сделать правильно
- Зола. Это многофункциональная подкормка, которой пользуются все опытные огородники. Чтобы сделать подкормку для чеснока, нужно 300 граммов пепла залить крутым кипятком, подождать, пока смесь остынет, развести 10 литрами воды и хорошо полить грядки. Можно внести золу под чеснок, но здесь следует не злоупотреблять, чтобы не навредить будущему урожаю. Поскольку не каждая почва любит такую подкормку. Если вы знаете, что у вас на огороде кислая земля, то можно посыпать чеснок золой из расчета 2 килограмма средства на квадратный метр.
- Нашатырный спирт. Еще одно действенное подручное средство, которое хорошо повлияет на будущий урожай чеснока. Для приготовления удобрения возьмите столовую ложку спирта и разведите в 10 литрах воды. Нашатырный спирт способен впитывать всю патогенную микрофлору, защищая чеснок от болезней и отпугивая вредителей. Следует знать, что такая подкормка будет эффективной при сухой погоде. Ни осадки, ни дополнительный полив не допускаются при использовании этого подручного средства.
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