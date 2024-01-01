Три главные стрижки 2024, которые омолаживают: эти прически будут в трендах не один год

Главным трендом в стрижках 2024 будут легкость, естественность и объем. Поэтому для выбора обновления образа подойдут многослойные прически с градуировкой и без. Особое внимание в этом году уделяется челке. Рассказываем, какие прически станут хитами в 2024 году.

Челка в трендовых стрижках

Главные стрижки 2024 года / Фото: Freepik

Главное преимущество челки – она способна омолаживать и маскировать недостатки. А еще ее можно адаптировать к любому типу лица и волос, полностью изменив образ. Есть несколько видов челки для различных форм лица и структуры локонов:

Удлиненная челка на бок, корректирующая скулы. Она подходит для круглого лица, поскольку создает более овальную и изящную форму.

корректирующая скулы. Она подходит для круглого лица, поскольку создает более овальную и изящную форму. Прямая тонкая челка, которая прикрывает брови. Такой вариант подходит для средней длины прямых волос и маскирует слишком широкий лоб.

которая прикрывает брови. Такой вариант подходит для средней длины прямых волос и маскирует слишком широкий лоб. Длинная многослойная челка. Имеет мягкую обрамляющую лицо текстуру, подходит для любого типа волос на среднюю длину.

Имеет мягкую обрамляющую лицо текстуру, подходит для любого типа волос на среднюю длину. Текстурированная челка-шторка. Этот вариант подходит как для волнистых, так и прямых волос. Придает лицу игривость и маскирует возрастные изменения кожи.

Стрижка пикси

Главные стрижки 2024 года / Фото: pixabay.com

Эту прическу любят по всему миру за ее легкость и универсальность. Она подходит абсолютно всем женщинам, хорошо отрастает и не нуждается в укладке. Пикси – самый популярный вариант среди других на короткие волосы. Если у вас от природы не слишком густые локоны, можно добавить пенки, сбить волосы руками – и вы за несколько секунд получите непревзойденный объем. Эта стрижка характерна своей многослойностью и челкой, которая может быть разной длины и формы. За счет этого прическа омолаживается на несколько лет и способна замаскировать недостатки и вытянуть слишком круглое лицо.

Классический боб с челкой

Главные стрижки 2024 года / Фото: Freepik

Вариантов этой прически множество, она подходит на длинные и короткие волосы. Благодаря своей многослойности способна создавать естественный объем. Классический боб уже несколько лет занимает лидирующие позиции на модном олимпе. Поскольку не требует укладки, всегда актуален и подходит всем женщинам без исключения.

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