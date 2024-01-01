Три главные стрижки 2024, которые омолаживают: эти прически будут в трендах не один год

Такие прически омолаживают, не нуждаются в укладке, держат объем и красиво отрастают.
Главным трендом в стрижках 2024 будут легкость, естественность и объем. Поэтому для выбора обновления образа подойдут многослойные прически с градуировкой и без. Особое внимание в этом году уделяется челке. Рассказываем, какие прически станут хитами в 2024 году.
Челка в трендовых стрижках
Главное преимущество челки – она способна омолаживать и маскировать недостатки. А еще ее можно адаптировать к любому типу лица и волос, полностью изменив образ. Есть несколько видов челки для различных форм лица и структуры локонов:
- Удлиненная челка на бок, корректирующая скулы. Она подходит для круглого лица, поскольку создает более овальную и изящную форму.
- Прямая тонкая челка, которая прикрывает брови. Такой вариант подходит для средней длины прямых волос и маскирует слишком широкий лоб.
- Длинная многослойная челка. Имеет мягкую обрамляющую лицо текстуру, подходит для любого типа волос на среднюю длину.
- Текстурированная челка-шторка. Этот вариант подходит как для волнистых, так и прямых волос. Придает лицу игривость и маскирует возрастные изменения кожи.
Стрижка пикси
Эту прическу любят по всему миру за ее легкость и универсальность. Она подходит абсолютно всем женщинам, хорошо отрастает и не нуждается в укладке. Пикси – самый популярный вариант среди других на короткие волосы. Если у вас от природы не слишком густые локоны, можно добавить пенки, сбить волосы руками – и вы за несколько секунд получите непревзойденный объем. Эта стрижка характерна своей многослойностью и челкой, которая может быть разной длины и формы. За счет этого прическа омолаживается на несколько лет и способна замаскировать недостатки и вытянуть слишком круглое лицо.
Классический боб с челкой
Вариантов этой прически множество, она подходит на длинные и короткие волосы. Благодаря своей многослойности способна создавать естественный объем. Классический боб уже несколько лет занимает лидирующие позиции на модном олимпе. Поскольку не требует укладки, всегда актуален и подходит всем женщинам без исключения.
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