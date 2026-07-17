Удобрения могут уничтожить урожай: сколько их на самом деле нужно вносить

Удобрения

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Желание получить обильный урожай часто побуждает огородников чаще вносить удобрения. Однако чрезмерная подкормка может не только не помочь растениям, но и ухудшить их развитие, а также снизить урожайность.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по садоводству отмечают, что единого графика подкормки для всех культур не существует. Основательница Growing in the Garden и сертифицированный мастер-садовод Анджела Джадд подчеркивает: даже органические удобрения могут нанести вред, если вносить их чаще или в больших дозах, чем рекомендует производитель. По её словам, избыток питательных веществ не означает, что растения станут здоровее.

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Специалисты рекомендуют ориентироваться не только на календарь, но и на особенности почвы и состояние самих растений. Овощи, которые активно потребляют питательные вещества, нуждаются в более регулярной подкормке, тогда как зелень и пряные травы обычно обходятся меньшим количеством удобрений.

Чрезмерное удобрение может привести к бурному росту листьев вместо развития корневой системы и формирования плодов. Кроме того, в почве накапливаются соли, а на листьях могут появиться так называемые ожоги от удобрений.

Основательница Savvy Gardening Ники Джаббур объясняет, что частота подкормок зависит от типа почвы и способа выращивания. На песчаных почвах питательные вещества вымываются быстрее, поэтому растения приходится удобрять чаще. В то же время она советует раз в два-три года проводить анализ почвы, чтобы правильно подобрать удобрения.

По словам эксперта, при весенней посадке овощей целесообразно использовать гранулированные органические удобрения. В течение лета растения можно подкармливать жидкими органическими удобрениями примерно раз в три-четыре недели.

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Особого ухода требуют растения, выращиваемые в контейнерах. Из-за небольшого объема почвы и частых поливов питательные вещества быстро вымываются, поэтому такие растения обычно удобряют примерно раз в месяц, учитывая их состояние.

Кроме того, эксперты советуют учитывать погодные условия. В периоды сильной жары, когда растения испытывают стресс, от подкормки лучше воздержаться. Важное значение имеет и состав удобрений: избыток азота стимулирует рост зеленой массы, но может уменьшить количество цветов и плодов, в частности у томатов и перца.

По мнению специалистов, главное — поддерживать плодородие почвы. Для этого они рекомендуют регулярно вносить компост и другие органические вещества, а минеральные или органические удобрения применять только тогда, когда растения действительно в них нуждаются.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подвязывать помидоры в открытом грунте и какие способы считаются наиболее эффективными для получения высокого урожая.

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