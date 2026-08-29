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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Большинство людей не испытывают влияния магнитных бурь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

В субботу, 29 августа, ожидается мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 – это красный уровень.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, произошел скорый удар от двух выбросов корональной массы (CME). Совокупное влияние любого удара CME и влияния корональной дыры может привести к достижению геомагнитной активности уровней STORM G1 или STORM G2.

Магнитная буря 29 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 29 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

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