Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря. / © ТСН.ua

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В субботу, 29 августа, ожидается мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 – это красный уровень.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

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По данным ученых, произошел скорый удар от двух выбросов корональной массы (CME). Совокупное влияние любого удара CME и влияния корональной дыры может привести к достижению геомагнитной активности уровней STORM G1 или STORM G2.

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Магнитная буря 29 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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