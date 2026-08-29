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Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь
Большинство людей не испытывают влияния магнитных бурь.
В субботу, 29 августа, ожидается мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 – это красный уровень.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, произошел скорый удар от двух выбросов корональной массы (CME). Совокупное влияние любого удара CME и влияния корональной дыры может привести к достижению геомагнитной активности уровней STORM G1 или STORM G2.
Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.