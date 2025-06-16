В каких местах лучше не сажать помидоры / © Pixabay

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Помидоры нельзя высадить на любой подходящий для вас участок и наслаждаться урожаем, ведь в некоторых местах эта культура просто не растет.

Следует помнить, что томаты — это теплолюбивое растение. Им необходимо много солнца, поэтому очень важно обеспечить для них оптимальное освещение. Если помидоры будут получать менее 8 часов света в день, то их стебли станут слишком тонкими, а количество плодов минимальным.

Не менее важна структура почвы. Если вы выбрали слишком влажный участок или место с плохим дренажом, корневая система просто будет слишком медленно развиваться. Дополнительно из-за избытка влаги в земле развивается благоприятная среда для вредителей.

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В песчаных почвах влага не задерживается так, как это нужно растению. Корни томатов не будут успевать ее поглощать, а потому вам придется поливать грядки дважды в день. Некоторые овощеводы советуют вносить ежегодно компост до 15 см толщиной, чтобы улучшить ситуацию. Можете произвести шланг для капельного орошения. Но, по возможности, все же лучше не сажать помидоры в песчаную почву.

Между заборами, постройками, сооружениями не лучшее место для высадки томатов. На таких участках плохая циркуляция воздуха, поэтому после дождей происходит застаивание влаги. Лучше всего для помидоров подходят открытые места.

Не следует выбирать грядку, где в прошлом году у вас уже росли томаты. Особенно если культура у вас часто болела. Большинство заболеваний остаются в земле до весны и активизируются в следующем сезоне.