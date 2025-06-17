Оккупант с травмой не дождался эвакуации — последствия ошеломляют

Российский военнослужащий слишком долго ждал эвакуации Фото иллюстративное / © Associated Press

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Российский солдат с травмой глаза так долго ждал эвакуации, что рана инфицировалась, и на ней появились настоящие черви.

Об этом сообщил и выложил видео украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов.

Отметим, что кадры видео (18+) свидетельствуют, что военный РФ на передовой получил серьезное ранение глаза, однако не получил своевременной помощи и эвакуации. В результате такой халатности на инфицированной ране появились настоящие черви.

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«Российский военнослужащий, слишком долго ожидавший эвакуации, стал немного червивым. По российским федеральным телеканалам такого, конечно, не покажут», — написал Бутусов.

Напомним, ранее мать одного из оккупантов, возвращавшегося в РФ в рамках обмена пленными, по телефону откровенно высказалась по этому поводу. Она не хотела, чтобы ее сына возвращали домой.

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