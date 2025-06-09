Заявление о "прорыве" РФ на Днепропетровщину имеет на самом деле совсем другую цель - эксперт

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Российские войска могут пытаться продвинуться в пределы Днепропетровщины, однако их цель — прежде всего пропагандистская, а не стратегическая.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио".

"Они уже вчера докладывали о том, что присутствуют на территории Днепропетровской области. Проверить это невозможно, но такие заявления звучали", – отметил эксперт.

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По его словам, российская сторона спешит объявить о пересечении админграницы не из-за реальных успехов, а для политического эффекта. Это должно улучшить их позиции на международных переговорах и создать иллюзию расширения контроля над украинскими территориями.

"Военное значение это не имеет, но пропагандистское - очень большое", - подчеркнул Попович.

При этом он отметил, что у России нет задачи наступать непосредственно на город Днепр. Нынешние продвижения противника вкладываются в общую картину наступательных действий в Покровском и южно-донецком направлениях, где также продолжаются попытки достичь административных границ Донецкой области.

"Они будут продвигаться там, где смогут проникнуть", - резюмировал аналитик.

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Напомним, ранее россияне объявили о наступлении на территории Днепропетровской области, однако никаких геолокационных подтверждений этому нет.