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В какой день нельзя рубить дрова
У христиан принято в воскресенье отдыхать.
Заниматься тяжелым трудом в воскресенье, как рубить дрова, не стоит. Для таких дел есть шесть дней в течение недели.
Об этом рассказал священник Алексей Филюк .
"Имеем целую неделю для того, чтобы обеспечить себя дровами. В воскресенье не рубят, не молотят, и никаких таких хозяйственных дел не делают. На это есть шесть дней. Конечно, кто имеет корову или хозяйство, то есть надо дать. Христиане празднуют воскресенье, потому что в воскресенье воскрес Христос, в воскресенье было пришествие Духа.
Именно поэтому, объясняет отец, мы празднуем воскресный день.
Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказывал, можно ли стирать в воскресенье.