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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

В какой день нельзя рубить дрова

У христиан принято в воскресенье отдыхать.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В какой день нельзя рубить дрова

© Unsplash

Заниматься тяжелым трудом в воскресенье, как рубить дрова, не стоит. Для таких дел есть шесть дней в течение недели.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк .

"Имеем целую неделю для того, чтобы обеспечить себя дровами. В воскресенье не рубят, не молотят, и никаких таких хозяйственных дел не делают. На это есть шесть дней. Конечно, кто имеет корову или хозяйство, то есть надо дать. Христиане празднуют воскресенье, потому что в воскресенье воскрес Христос, в воскресенье было пришествие Духа.

Именно поэтому, объясняет отец, мы празднуем воскресный день.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказывал, можно ли стирать в воскресенье.

Дата публикации
Количество просмотров
266
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