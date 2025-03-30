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В який день не можна рубати дрова
У християн прийнято в неділю відпочивати.
Займатися важкою працею в неділю, як от рубати дрова, не варто. Для таких справ маємо аж шість днів протягом тижня.
Про це розповів священник Олексій Філюк.
“Маємо цілий тиждень для того, щоб забезпечити себе дровами. В неділю не рубають, не молотять, і жодних таких господарських справ не роблять. На це є шість днів. Звичайно, хто має корову чи господарство, то їсти треба дати. Християни святкують неділю, бо в неділю воскрес Христос, в неділю було пришестя Духу святого на апостолів”, розповів священник.
Саме тому, пояснює пан отець, ми святкуємо недільний день.
Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповідав, чи можна прати у неділю.