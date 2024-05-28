В Полтавской области умер волонтер-переселенец: местные обвиняют врачей

Полтавская центральная районная больница Полтавского городского совета якобы отказалась госпитализировать местного волонтера, попавшего в медучреждение с пневмонией. В конце концов мужчина умер.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

Отмечается, что харьковчанин Евгений в 2022 году переехал в Полтаву и присоединился к команде мастерской Елены Запорожян, которая производит амуницию для военных. Он стал конструктором всей тактической одежды мастерской.

Владелец мастерской рассказывает, что в субботу, 25 мая, мужчина позвонил по телефону на работу и предупредил, что имеет высокую температуру и в понедельник, 27 мая, построит дома. Издание пишет, что когда в понедельник Елена позвонила по телефону Евгению, поняла, что ему стало только хуже.

В конце концов мужчина вызвал скорую, которая повезла его в районную больницу с подозрением на аппендицит, поскольку он жаловался на боль в боку. Однако, когда волонтеру сделали рентген, обнаружили пневмонию.

Издание утверждает, что Евгения с острой болью и в тяжелом состоянии якобы без помощи отправили к семейному врачу по месту жительства.

"Елена приехала в больницу и увидела Евгения на скамье под приемным отделением с катетером в вене. Катетер установили врачи скорой. Мужчина был бледен от боли и не мог передвигаться", — пишет издание Полтавщины.

Медработница хирургического отделения объяснила, что они "ургентны по хирургии", а у пациента не обнаружили ничего серьезного. Тогда Елена Запорожан поинтересовалась, почему мужчину не госпитализировали в отделение терапии, на что медработница якобы сказала "Я вам могу посоветовать сходить к заведующей терапией и по-человечески попросить ее".

После этого Елена повезла волонтера во вторую городскую больницу. Мужчину госпитализировали в отделение терапии и срочно начали лечить. Со временем перевели в реанимацию. Однако в ночь на 28 мая волонтер скончался. У него остались сын и жена, проживающие в Полтаве.

Отмечается, что Полтавский городской совет пока не отреагировал на событие. В Департаменте здравоохранения Полтавского горсовета сообщили, что проводится комиссионная проверка оказания помощи этому пациенту в причастных учреждениях здравоохранения. После ее проведения обещают дать оценку этому случаю.

Напомним, в пригороде Киева патрульные задержали мужчину до начала комендантского часа, доставили его в ТЦК. Там его избили, забрали вещи и отвезли в Вишневое на ВВК. При попытке посоветоваться с юристом у мужчины отобрали смартфон.

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