Вещи, которые категорически нельзя сушить на батарее, и вот почему

В отопительный сезон мы часто сушим постиранные вещи на батарее. Однако эксперты не рекомендуют этого делать, потому что можно попрощаться с любимой одеждой или обувью навсегда. Особенно такая сушка вредна для изделий из шерсти, шелка, синтетики и кожаной обуви.

Какие вещи категорически запрещено сушить на батарее

Обувь нельзя сушить на батарее или у обогревателя. Кожа от воздействия горячего воздуха начинает деформироваться и трескаться. А приклеенные детали или подошва вообще поотлетают. Если обувь нужно быстро высушить, лучше воспользоваться электрическими сушилками, которые продаются в специализированных магазинах.

нельзя сушить на батарее или у обогревателя. Кожа от воздействия горячего воздуха начинает деформироваться и трескаться. А приклеенные детали или подошва вообще поотлетают. Если обувь нужно быстро высушить, лучше воспользоваться электрическими сушилками, которые продаются в специализированных магазинах. Одежда из синтетических материалов при такой сушке теряет свой первозданный вид и цвет. Вещи становятся грубыми, не разглаживаются и даже могут приобрести неприятный запах. Если в стиральной машине нет функции сушки, тогда синтетические вещи следует сушить обычным способом.

при такой сушке теряет свой первозданный вид и цвет. Вещи становятся грубыми, не разглаживаются и даже могут приобрести неприятный запах. Если в стиральной машине нет функции сушки, тогда синтетические вещи следует сушить обычным способом. Шерстяные и шелковые изделия обладают низкой термостойкостью, поэтому при нагревании могут деформироваться. Шерстяные вещи могут усесться под действием высокой температуры и стать в разы меньше. А шелк потеряет свой красивый вид и его нельзя будет разгладить.

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