Зачем класть лимон в носок: польза этого лайфхака неоценима

Часто мы откладываем домашнюю работу, потому что на нее просто нет ни сил, ни времени. Однако опытные хозяйки уже придумали кучу методов, облегчающих домашние заботы. Итак, рассказываем о лайфхаках с лимоном, зачем цитрусовый фрукт кладут в носок.

Как с помощью лимона решить кучу бытовых проблем

Лимон от известкового налета. Известковый налет, появляющийся на нагревательном элементе стиральной машинки, может усложнить ее работу. Чтобы этого избежать и не тратиться на дорогостоящие профессиональные очищающие средства, можно воспользоваться трюком с лимоном. Разрежьте цитрус на несколько частей и положите в носок, туго завязав узел, чтобы образовался мешочек. Поместите "лимонный мешочек" в барабан стиральной машинки и запустите стирку без вещей. Вы будете удивлены, как эффективно он справится с налетом, плесенью и неприятным запахом.

Известковый налет, появляющийся на нагревательном элементе стиральной машинки, может усложнить ее работу. Чтобы этого избежать и не тратиться на дорогостоящие профессиональные очищающие средства, можно воспользоваться трюком с лимоном. Разрежьте цитрус на несколько частей и положите в носок, туго завязав узел, чтобы образовался мешочек. Поместите "лимонный мешочек" в барабан стиральной машинки и запустите стирку без вещей. Вы будете удивлены, как эффективно он справится с налетом, плесенью и неприятным запахом. Лимон для моющего средства. Чтобы улучшить действие геля для посуды, выжмите сок из половинки лимона в бутылку с моющим средством. Даже самый дешевый гель превратится в чудо-средство, с помощью которого можно будет удалять жир, налет, нагар и устаревшую грязь.

Чтобы улучшить действие геля для посуды, выжмите сок из половинки лимона в бутылку с моющим средством. Даже самый дешевый гель превратится в чудо-средство, с помощью которого можно будет удалять жир, налет, нагар и устаревшую грязь. Лимон от потемнения эмалированной посуды. С течением времени эмалированные кастрюли и другая посуда начинает темнеть. Чтобы не покупать новую посуду, просто опустите в кастрюлю с кипятком два кусочка лимона и прокипятите несколько минут. Если под рукой нет лимона, используйте уксус – результат будет не хуже.

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