Зачем наносят в унитаз пену для бритья: поможет справиться с популярной проблемой

Убрать запах можно средством, которое, на первый взгляд, совсем не ассоциируется с уборкой дома. Речь идет о пене для бритья. Однако стоит запомнить один важный момент: перед ее использованием нужно сначала тщательно убрать в помещении.

Как правильно провести предварительную уборку? Если вы сначала не вычистите сам унитаз, пена для бритья вряд ли сможет убрать неприятный запах. Поэтому перед началом процедуры нужно снять стульчак – эту деталь моют отдельно. Далее хорошо протереть унитаз, очищая его от загрязнений с помощью специальных или народных средств.

Не забывайте и о напольном покрытии и плитке на стенах. Здесь также следует устранить все загрязнения. Как только в помещении наведен порядок, можно приступать к борьбе со смрадом.

Возьмите обычную пену для бритья и нанесите на внешнюю и внутреннюю стороны чаши унитаза, без сливного бачка. После этого подождите 10 минут и уберите пену тряпкой. Теперь в туалете не будет неприятных запахов, и они появятся еще не скоро.

Интересно, что тиктокер Каролина Макколи рассказала своим подписчикам о том, как можно очистить унитаз с помощью пены для бритья. Она предлагает нанести большое количество пены на ершик для чистки унитаза, а затем очищает им пятна с внутренней поверхности. Она также посоветовала после смывания пены нанести ее еще раз на ершик и провести им по поверхности для устранения несовершенств.

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