Навіщо наносять в унітаз піну для гоління: допоможе впоратися з популярною проблемою

Прибрати сморід можна засобом, який, на перший погляд, зовсім не асоціюється із прибиранням будинку. Йдеться про піну для гоління. Однак, варто запам'ятати один важливий момент: перед її використанням потрібно спочатку ретельно прибрати у приміщенні.

Як правильно провести попереднє прибирання? Якщо ви спочатку не вичистите сам унітаз, піна для гоління навряд чи зможе прибрати неприємний запах. Тому перед початком процедури потрібно зняти стульчак — цю деталь миють окремо. Далі добре протерти унітаз, очищаючи його від забруднень за допомогою спеціальних чи народних засобів.

Не забувайте і про підлогове покриття та плитку на стінах. Тут також слід усунути всі забруднення. Як тільки у приміщенні наведено порядок, можна приступати до боротьби із смородом.

Візьміть звичайну піну для гоління і нанесіть її на зовнішню та внутрішню сторони чаші унітаза, без зливного бачка. Після цього зачекайте 10 хвилин і приберіть піну ганчіркою. Тепер в туалеті не буде неприємних запахів і вони з'являться ще не скоро.

Цікаво, що тіктокерка Кароліна Макколі розповіла своїм підписникам про те, як можна очистити унітаз за допомогою піни для гоління. Вона пропонує нанести велику кількість піни на йоржик для чищення унітазу, а потім очищає ним плями з внутрішньої поверхні. Вона також порадила після змиванням піни нанести її ще раз на йоржик і провести ним по поверхні для усунення недосконалостей.

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