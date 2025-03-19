Защита или вред: нужно ли белить деревья весной

Ежегодно весной многие садоводы проводят побелку деревьев, считая, что это помогает защитить их от морозов, солнца и вредителей. Однако эксперты уверяют, что это бесполезная традиция, которая не только не приносит пользы, но может повредить саду.

Об этом пишет 24 канал.

Специалисты Национального лесотехнического университета Украины объяснили, что побелка деревьев весной является советским пережитком, который занимает время и ресурсы, которые можно использовать для более эффективного ухода за садом.

Действительно ли побелка защищает деревья

Садоводы часто белят стволы, надеясь, что это поможет:

Защитить кору от перепадов температуры, в частности, от морозов ночью и солнечных ожогов днем.

Уничтожить вредителей, которые могли зимовать в коре.

Предотвратить грибковые и бактериальные инфекции.

Сделать сад более ухоженным и эстетически привлекательным.

Однако специалисты отмечают, что большинство этих утверждений являются мифами, а неправильная побелка может причинить деревьям вред.

В чем опасность побелки деревьев

Может повредить кору. В большой концентрации известь способна вызвать химические ожоги, что приводит к повреждению коры и делает дерево более уязвимым к болезням. Если кора уже имеет трещины или раны, известь может только усугубить ситуацию.

Не является эффективной защитой от вредителей. Побелка не уничтожает личинок насекомых, зимовавших в коре. Для борьбы с вредителями лучше использовать специальные растворы или биопрепараты.

Быстро смывается и загрязняет почву. После первого же дождя известь начнет смываться, образуя грязную известковую массу, только загрязняющую сад. Это создает неэстетичный вид и вредит растениям, растущим рядом.

Лишняя трата ресурсов и времени. Побелка требует времени, физических усилий и материалов, которые можно использовать для более эффективных методов ухода за деревьями. Эксперты советуют уделять больше внимания санитарной обрезке, правильной подкормке и защите от болезней.

Когда и как правильно белить деревья

Если вы все-таки хотите побелить деревья, важно знать, что делать это весной нет смысла. Оптимальный период – поздняя осень (ноябрь-декабрь), когда:

Нет дождей, и известь будет дольше держаться на стволе.

Деревья готовятся к зиме, и побелка может частично оградить их от морозов.

Для безопасной побелки плодовых деревьев следует использовать слабый раствор извести с добавлением медного купороса, что поможет уничтожить грибковые споры.

Напомним, с наступлением весны, когда садоводы готовятся к посадке фруктовых деревьев и ягодных кустов, важно помнить о правилах, регулирующих расстояние между растениями и границами соседних участков. Эти правила существуют для того, чтобы предотвратить конфликты между соседями и обеспечить безопасность обоих участков.

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