Захист чи шкода: чи потрібно білити дерева навесні

Щороку навесні багато садівників проводять побілку дерев, вважаючи, що це допомагає захистити їх від морозів, сонця та шкідників. Проте експерти запевняють, що це марна традиція, яка не тільки не приносить користі, а й може зашкодити саду.

Про це пише 24 канал.

Фахівці Національного лісотехнічного університету України пояснили, що побілка дерев навесні є радянським пережитком, який забирає час і ресурси, які можна використати на більш ефективний догляд за садом.

Чи справді побілка захищає дерева

Садівники часто білять стовбури, сподіваючись, що це допоможе:

Захистити кору від перепадів температури, зокрема від морозів уночі та сонячних опіків удень.

Знищити шкідників, які могли зимувати у корі.

Запобігти грибковим та бактеріальним інфекціям.

Зробити сад доглянутішим та естетично привабливішим.

Проте фахівці наголошують, що більшість цих тверджень є міфами, а неправильна побілка може завдати деревам шкоди.

У чому небезпека побілки дерев

Може пошкодити кору. У великій концентрації вапно здатне викликати хімічні опіки, що призводить до пошкоджень кори та робить дерево вразливішим до хвороб. Якщо кора вже має тріщини або рани, вапно може лише погіршити ситуацію.

Не є ефективним захистом від шкідників. Побілка не знищує личинок комах, які зимували у корі. Для боротьби зі шкідниками краще використовувати спеціальні розчини або біопрепарати.

Швидко змивається та забруднює ґрунт. Після першого ж дощу вапно почне змиватися, утворюючи брудну вапняну масу, яка лише забруднює сад. Це створює неестетичний вигляд і шкодить рослинам, що ростуть поруч.

Зайва витрата ресурсів і часу. Побілка вимагає часу, фізичних зусиль та матеріалів, які можна використати на ефективніші методи догляду за деревами. Експерти радять приділяти більше уваги санітарній обрізці, правильному підживленню та захисту від хвороб.

Коли та як правильно білити дерева

Якщо ви все ж хочете побілити дерева, важливо знати, що робити це навесні немає сенсу. Оптимальний період – пізня осінь (листопад-грудень), коли:

Немає дощів, і вапно довше триматиметься на стовбурі.

Дерева готуються до зими, і побілка може частково захистити їх від морозів.

Для безпечної побілки плодових дерев слід використовувати слабкий розчин вапна з додаванням мідного купоросу, що допоможе знищити грибкові спори.

Нагадаємо, з настанням весни, коли садівники готуються до садіння фруктових дерев та ягідних кущів, важливо пам'ятати про правила, що регулюють відстань між рослинами та межами сусідніх ділянок. Ці правила існують для того, щоб запобігти конфліктам між сусідами та забезпечити безпеку обох ділянок.

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