Дружина Стінга зробила гучну заяву про допомогу Україні під час війни

Дружина британського співака Стінга, акторка та продюсерка Труді Стайлер закликала світову спільноту допомогти Україні.

Зіркове подружжя ніколи не стояло осторонь і підтримало Україну одразу після вторгнення держави-терористки РФ. Тому й цього разу у своєму фотоблогу акторка оприлюднила фото злочинів Росії та показала шанувальникам, що насправді коять окупанти на українських землях. І водночас закликала небайдужих долучитися до збору всього необхідного для українців, які зараз гостро потребують допомоги.

Крім того, Труді зізналася, що цього року вже надсилала гуманітарну допомогу, яка нині допомагає бійцям на фронті воювати під час морозів в Україні.

Допис Труді Стайлер

"У березні в Україні все ще надзвичайно холодно. Багато хто зараз гостро потребує допомоги. Від Help Ukraine Center надійшов запит на збільшення кількості гуманітарних посилок до їхнього складу в Польщі. Раніше цього року ми відправили коробки теплих пальто, рукавиць, шарфів і шапок, термобілизни, які були надіслані на східні лінії фронту, де тримається температура нижче нуля", - написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ніно Катамадзе висловилася про Україну та чому під час війни не потрібно співчувати українцям.