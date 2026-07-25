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Жара "раздувает" счета за свет: как платить значительно меньше даже с кондиционером
Летняя жара приносит не только дискомфорт, но и ощутимый удар по семейному бюджету.
В этот период кондиционеры, вентиляторы, холодильники и другая бытовая техника работают почти без передышки, из-за чего потребление электроэнергии резко растет. Как следствие, в платежках украинцы часто видят значительно большие суммы, чем весной или осенью.
Впрочем, уменьшить счета за свет вполне реально. Для этого не придется отказываться от прохлады в доме — достаточно сменить несколько привычек.
Почему летом счета за электроэнергию становятся больше
Больше электроэнергии в жаркие дни потребляет кондиционер. В зависимости от модели и режима работы он может тратить от 0,5 до 2 кВт/ч электроэнергии. Если устройство работает по несколько часов каждый день, это заметно сказывается на сумме платежа.
Однако дело не только в кондиционере. Из-за высокой температуры воздуха холодильник чаще запускает компрессор, чтобы поддерживать необходимое охлаждение. Кроме этого, в жару люди активнее пользуются:
вентиляторами;
бойлерами;
стиральными машинами;
морозильными камерами;
компьютерами и телевизорами.
Даже находящаяся в режиме ожидания техника продолжает потреблять электроэнергию, постепенно увеличивая общие затраты.
Как правильно пользоваться кондиционером и не переплачивать
Специалисты советуют не устанавливать слишком низкую температуру. Оптимальным считается режим 24-26 градусов. В таком случае кондиционер работает более эффективно, потребляет меньше электроэнергии и не создает резкого перепада температур.
Не менее важно:
регулярно очищать фильтры;
держать окна и двери закрытыми при работе кондиционера;
использовать жалюзи или плотные шторы, чтобы солнце меньше нагревало помещение;
проветривать квартиру рано утром или вечером, когда на улице прохладнее;
совмещать работу кондиционера с вентилятором для равномерного распределения холодного воздуха.
Такие простые действия помогают снизить нагрузку на технику и сократить потребление электроэнергии.
Холодильник также может «наматывать» лишние киловатты
Многие даже не задумываются, что холодильник летом работает почти непрерывно.
Чтобы не переплачивать, эксперты рекомендуют:
не ставить внутрь горячие блюда;
не открывать дверцу без надобности;
не устанавливать холодильник у плиты или под прямыми солнечными лучами;
регулярно очищать вентиляционные отверстия от пыли.
Эти несложные правила помогут компрессору работать реже, а значит уменьшить расход электроэнергии.
Еще несколько способов уменьшить счета за свет
Кроме правильного использования кондиционера и холодильника, есть еще несколько эффективных способов экономии.
Прежде всего, следует заменить обычные лампы накаливания на LED-лампы. Они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, почти не нагреваются и служат гораздо дольше.
Также помогут следующие привычки:
выключать технику из розетки, а не оставлять ее в режиме ожидания;
запускать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке;
меньше пользоваться духовкой в самые жаркие часы дня;
контролировать собственное потребление электроэнергии.
Если в доме установлен двухзонный счетчик, часть энергоемких приборов можно включать ночью, когда действует более дешевый тариф. Это позволяет дополнительно сократить затраты на электроэнергию.
Изменится ли тариф на электроэнергию
В настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует тариф 4,32 грн за 1 кВт/ч, который правительство продлило до 31 октября 2026 года. Поэтому основной способ снизить сумму в платежке — сократить собственное потребление электроэнергии.
FAQ
Как экономить электроэнергию во время жары?
Устанавливайте кондиционер на 24–26 °C, закрывайте окна во время его работы, используйте шторы от солнца, выключайте ненужную технику и переходите на LED освещение.
Больше ли кондиционер влияет на счет за свет?
Да. Кондиционер в большинстве квартир является одним из наиболее энергоемких бытовых приборов в летний период, поэтому правильный режим его работы позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию.