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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

Жара "раздувает" счета за свет: как платить значительно меньше даже с кондиционером

Летняя жара приносит не только дискомфорт, но и ощутимый удар по семейному бюджету.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как уменьшить счета за свет

Как уменьшить счета за свет / © pexels.com

В этот период кондиционеры, вентиляторы, холодильники и другая бытовая техника работают почти без передышки, из-за чего потребление электроэнергии резко растет. Как следствие, в платежках украинцы часто видят значительно большие суммы, чем весной или осенью.

Впрочем, уменьшить счета за свет вполне реально. Для этого не придется отказываться от прохлады в доме — достаточно сменить несколько привычек.

Почему летом счета за электроэнергию становятся больше

Больше электроэнергии в жаркие дни потребляет кондиционер. В зависимости от модели и режима работы он может тратить от 0,5 до 2 кВт/ч электроэнергии. Если устройство работает по несколько часов каждый день, это заметно сказывается на сумме платежа.

Однако дело не только в кондиционере. Из-за высокой температуры воздуха холодильник чаще запускает компрессор, чтобы поддерживать необходимое охлаждение. Кроме этого, в жару люди активнее пользуются:

  • вентиляторами;

  • бойлерами;

  • стиральными машинами;

  • морозильными камерами;

  • компьютерами и телевизорами.

Даже находящаяся в режиме ожидания техника продолжает потреблять электроэнергию, постепенно увеличивая общие затраты.

Как правильно пользоваться кондиционером и не переплачивать

Специалисты советуют не устанавливать слишком низкую температуру. Оптимальным считается режим 24-26 градусов. В таком случае кондиционер работает более эффективно, потребляет меньше электроэнергии и не создает резкого перепада температур.

Не менее важно:

  • регулярно очищать фильтры;

  • держать окна и двери закрытыми при работе кондиционера;

  • использовать жалюзи или плотные шторы, чтобы солнце меньше нагревало помещение;

  • проветривать квартиру рано утром или вечером, когда на улице прохладнее;

  • совмещать работу кондиционера с вентилятором для равномерного распределения холодного воздуха.

Такие простые действия помогают снизить нагрузку на технику и сократить потребление электроэнергии.

Холодильник также может «наматывать» лишние киловатты

Многие даже не задумываются, что холодильник летом работает почти непрерывно.

Чтобы не переплачивать, эксперты рекомендуют:

  • не ставить внутрь горячие блюда;

  • не открывать дверцу без надобности;

  • не устанавливать холодильник у плиты или под прямыми солнечными лучами;

  • регулярно очищать вентиляционные отверстия от пыли.

Эти несложные правила помогут компрессору работать реже, а значит уменьшить расход электроэнергии.

Еще несколько способов уменьшить счета за свет

Кроме правильного использования кондиционера и холодильника, есть еще несколько эффективных способов экономии.

Прежде всего, следует заменить обычные лампы накаливания на LED-лампы. Они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, почти не нагреваются и служат гораздо дольше.

Также помогут следующие привычки:

  • выключать технику из розетки, а не оставлять ее в режиме ожидания;

  • запускать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке;

  • меньше пользоваться духовкой в самые жаркие часы дня;

  • контролировать собственное потребление электроэнергии.

Если в доме установлен двухзонный счетчик, часть энергоемких приборов можно включать ночью, когда действует более дешевый тариф. Это позволяет дополнительно сократить затраты на электроэнергию.

Изменится ли тариф на электроэнергию

В настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует тариф 4,32 грн за 1 кВт/ч, который правительство продлило до 31 октября 2026 года. Поэтому основной способ снизить сумму в платежке — сократить собственное потребление электроэнергии.

FAQ

Как экономить электроэнергию во время жары?

Устанавливайте кондиционер на 24–26 °C, закрывайте окна во время его работы, используйте шторы от солнца, выключайте ненужную технику и переходите на LED освещение.

Больше ли кондиционер влияет на счет за свет?

Да. Кондиционер в большинстве квартир является одним из наиболее энергоемких бытовых приборов в летний период, поэтому правильный режим его работы позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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