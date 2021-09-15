Американская разведка сообщила, когда "Аль-Каида" снова сможет угрожать США

США получают данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане.

Террористы "Аль-Каиды" могут за один или два года настолько усилиться в Афганистане, что смогут оттуда снова представлять угрозу для США.

Так считает глава Разведывательного управления министерства обороны США Скотт Беррье, — пишет Associated Press.

Также замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США уже получают данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане.

Напомним, что после терактов 11 сентября 2001 года в США борьба против "Аль-Каиды" была одной из заявленных задач Вашингтона и его союзников, которые в течение 20 лет проводили военную операцию в Афганистане. Эта операция завершилась в августе 2021 года.

Сейчас многие эксперты опасаются, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" либо не сможет, либо не захочет сдерживать распространение "Аль-Каиды" на афганской территории.

Ранее сообщалось, что в США считают "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана.

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