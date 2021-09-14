Барселона - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Каталонский клуб попытается взять в мюнхенцев реванш за историческое поражение 2:8 в четвертьфинале сезона-2019/20.

Во вторник, 14 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 сыграют испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

Поединок состоится в Барселоне на "Камп Ноу". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Бавария".

Интересно, что последняя встреча каталонцев и мюнхенцев вошла в историю. В сезоне-2019/20 "сине-гранатовые" в одноматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне уступили "Баварии" со счетом 2:8. Это поражение стало самым крупным для "Барселоны" в еврокубках в истории клуба.

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В другом матче стартового тура группы E "Динамо" в Киеве примет "Бенфику". Матч с участием чемпиона Украины начнется 14 сентября в 22:00. На нашем сайте также доступна онлайн-трансляция игры .

. Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

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