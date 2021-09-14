Барселона - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Каталонський клуб спробує взяти в мюнхенців реванш за історичну поразку 2:8 у чвертьфіналі сезону-2019/20.
У вівторок, 14 вересня, в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 зіграють іспанська "Барселона" і мюнхенська "Баварія".
Поєдинок відбудеться в Барселоні на "Камп Ноу". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - "Баварія".
Цікаво, що остання зустріч каталонців та мюнхенців увійшла до історії. У сезоні-2019/20 "синьо-гранатові" в одноматчевому протистоянні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Лісабоні поступилися "Баварії" з рахунком 2:8. Ця поразка стала найбільшою для "Барселони" в єврокубках в історії клубу.
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- В іншому матчі стартового туру групи E "Динамо" в Києві прийме "Бенфіку". Матч за участю чемпіона України розпочнеться 14 вересня о 22:00. На нашому сайті також доступна онлайн-трансляція гри.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".