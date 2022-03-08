Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, сказал Байден.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд. долларов для помощи Украине.

Об этом 8 марта американский лидер сказал во время своего обращения.

"Цена российской агрессии велика. Но очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс принять пакет на 12 миллиардов долларов в поддержку Украины. И чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную и безопасную помощи. Мы будем бороться против тирании. Люди повсюду выступают в защиту свободы. Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, мир станет более крепким, более сильным", — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что США готовятся ввести эмбарго на российскую нефть и предоставить Украине 10 миллиардов долларов.

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