"Борітеся – поборете": Трюдо процитировал Шевченко

Украина не должна самостоятельно противостоять российской агрессии.

Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита "Підтримуй Україну" с участием мировых лидеров.

По словам канадского политика, в критические моменты он вспоминает слова украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, творчество которого стало вдохновением для миллионов украинцев.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда,

За вас слава

І воля святая!

"Этот отрывок с гордостью прочитал на площади Независимости Сергей Нигоян, первый мученик Революции Достоинства незадолго до своей гибели на Майдане. Одиннадцать лет спустя он продолжает звучать абсолютно правдиво. Украинцы победят, потому что украинцы дерутся за правое дело. Но они не должны делать это в одиночестве".

Напомним, Трюдо заявил, что Канада всегда будет поддерживать Украину. Он отметил, что ожидает встречи с европейскими партнерами, чтобы обсудить, как они будут решительно выступать в защиту Украины.

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