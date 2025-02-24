"Борітеся – поборете": Трюдо процитував Шевченка

Україна не повинна самотужки протистояти російській агресії.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів.

За словами канадського політика, у критичні моменти він згадує слова українського поета Тараса Григоровича Шевченка, творчість якого стала натхненням для мільйонів українців.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда,

За вас слава

І воля святая!

"Цей уривок з гордістю прочитав на майдані Незалежності Сергій Нігоян, перший мученик Революції Гідності незадовго до своєї загибелі на Майдані. Одинадцять років потому він продовжує звучати абсолютно правдиво. Українці переможуть, тому що українці б'ються за праву справу. Але вони не повинні робити це на самоті", – наголосив Джастін Трюдо.

Нагадаємо, Трюдо заявив, що Канада завжди підтримуватиме Україну. Він зазначив, що очікує зустрічі з європейськими партнерами, щоб обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 24 лютого 2025 року! ОФІЦІЙНА ТРАНСЛЯЦІЯ ПОДІЙ! Виступи іноземних глав держав та урядів НАЖИВО

Читайте також: