Президент Литви запропонував чітку дату вступу України до ЄС

Він закликає пришвидшити всі процеси вступу та допомогти Києву в цьому.

Президент Литви Ґітанас Науседа запропонував країнам Європи план дій для підтримки України.

Свої пропозиції він озвучив під час саміту "Підтримуй Україну" за участю світових лідерів.

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру, можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки", — сказав він.

На його думку, членство в НАТО – це найкращий, найбільш ефективний і довгостроковий і найбільш дешевий варіант.

"Цей варіант повинен залишатися на столі для того, щоб посилити переговорну позицію України", — додав президент Литви.

Нагадаємо, Угорщина 14 лютого виступила проти початку першого етапу переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, який стосується верховенства права та відомий як кластер "Основи".

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